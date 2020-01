NBA : Houston écrase Denver, Oklahoma City dompte Dallas

Le match de la nuit : Houston – Denver

Les deux derniers demi-finalistes de la saison passée s’affrontaient ce mardi au Toyota Center et il n’y a pas eu photo entre Houston et Denver. Les Rockets se sont imposés 130-104, grâce notamment à leur duo James Harden – Russell Westbrook, auteurs de respectivement 35 points et 6 passes et 28 points et 7 passes. Les Texans menaient 69-52 à la mi-temps, mais les Nuggets de Nikola Jokic (21pts, 8rbds, 4pds) ont réussi un excellent troisième quart pour revenir à -3. On pensait alors vivre une fin de match à suspense, mais cela n’a pas du tout été le cas. Grace à un 12-0 puis un 7-0, Houston a rapidement pris le large dans le dernier quart, finalement remporté 38-15. C’est la 23eme victoire de la saison des Rockets, qui vont désormais accueillir Philadelphia pour un autre choc à domicile.

Le MVP de la nuit : Chris Paul

Une autre affiche se déroulait en ce soir de Saint-Sylvestre, entre Oklahoma City et Dallas, respectivement septième et cinquième de la Conférence Ouest. Et c’est le Thunder qui s’est imposé 106-101, malgré un très bon Luka Doncic du côté des Mavericks, qui termine avec 35 points, 10 rebonds et 7 passes. Mené au score pendant la majeure partie de la rencontre, mais jamais de plus de douze points, le Thunder est parvenu à l’emporter dans le money-time. Revenu sur le terrain à 4’40 de la fin alors que son équipe était menée de quatre points, Chris Paul a marqué treize points en quatre minutes pour remettre son équipe devant (101-100), avant que Dennis Schroder (20pts, 7rbds) et Shai Gilgeous-Alexander (19pts, 10rbds) ne terminent le travail aux lancers-francs. Le meneur du Thunder, décisif lors de cette rencontre, termine avec 17 points, 8 rebonds et 7 passes.

Le flop de la nuit : Philadelphia

Troisième défaite à l’extérieur d’affilée pour Philadelphia ! Le road-trip de fin d’année se passe mal pour les 76ers qui, après Orlando et Miami, se sont inclinés à Indiana. Et ce n’est pas une petite défaite, puisque les Pacers l’ont emporté 115-97 ! Ils ont mené de la dixième à la dernière minute (67-43, mt), avec une avance qui a grimpé jusqu’à +36 au cœur du troisième quart-temps. Certes privés de Joel Embiid, touché à un genou, les 76ers ont été méconnaissables lors de cette partie. Ben Simmons a sauvé l’honneur en terminant avec 18 points et 10 rebonds, mais Tobias Harris a dû se contenter de 9 points et Al Horford de 5. En face, Domantas Sabonis (23pts, 10rbds, 5pds) et TJ Warren (21pts) se sont régalés. Le road-trip des 76ers n’est pas terminé, puisque jeudi, c’est Houston qui les attend !

Le Top 10 de la nuit : Domantas Sabonis au top !





NBA - SAISON REGULIERE

Mardi 31 décembre 2019

Charlotte Hornets - Boston Celtics : 92-109

>>> Nicolas Batum (CHA) n'a pas joué

>>> Vincent Poirier (BOS), blessé au doigt, n'a pas joué



Indiana Pacers - Philadelphia 76ers : 115-97

Sacramento Kings - Los Angeles Clippers : 87-105

Houston Rockets - Denver Nuggets : 130-104

San Antonio Spurs - Golden State Warriors : 117-113 ap

Toronto Raptors - Cleveland Cavaliers : 117-97

Oklahoma City Thunder - Dallas Mavericks : 106-101