NBA – Houston : Danuel House Jr exclu de la bulle

Menés 3-1 par les Los Angeles Lakers en demi-finales de Conférence, les Houston Rockets pourraient bien quitter la bulle d’Orlando dès ce samedi soir. Mais pour leur ailier Danuel House Jr, les valises sont déjà faites ! L’ailier de 27 ans a en effet été exclu de la bulle par la NBA, pour avoir accueilli une jeune femme dans sa chambre du Grand Floridian Resort & Spa pendant plusieurs heures mardi dernier. Le joueur avait fait venir une personne qui s’occupe des tests covid-19, mais qui habite à l’extérieur de la bulle, et n’avait donc pas le droit de rentrer dans l’hôtel des joueurs.



House Jr tournait à plus de 11 points par match en play-offs...

Danuel House Jr a déjà été privé des Match 3 et 4 contre les Lakers, le temps que la NBA mène son enquête. Une enquête qui a donc abouti à l’exclusion du joueur. La Ligue a précisé dans un communiqué « qu’aucune preuve n’a été établie quant au fait que d’autres joueurs ou membres du staff aient été en contact avec l’invitée ou été impliqués dans cet incident ». Seul House Jr est donc exclu. Arrivé à Houston en 2018 après être passé par Washington et Phoenix, le natif de Houston tournait cette saison à 10,5 points et 4,2 rebonds de moyenne en saison régulière etLes Rockets, au pied du mur face aux Lakers, n’avaient clairement pas besoin de ça…