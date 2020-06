NBA : Hoard veut s'imposer à Portland

Débuts prometteurs pour Jaylen Hoard. Non drafté en 2019 mais récupéré par Portland dans le cadre d'un « two-way contract », l'ancien de l'INSEP a alterné entre la G-League, avec notamment 16,2 points à 52 % et 6,8 rebonds, et la NBA, où il a pu participer à 13 rencontres. « Je suis encore sous contrat jusqu’en septembre. Là, vu qu’il y a une limite de joueurs à la reprise, ils ne vont pas forcément nous rappeler avec Moses Brown, l’autre two-way contract. "Mais je sais que le GM a parlé avec mon agent et qu’ils ont dit que ce choix n’avait rien à voir avec les négociations. Ils ne mettent pas de terme à mon contrat", a notamment expliqué Hoard, lors d'un entretien à L'Equipe. Désormais, le Français vise de « signer un contrat officiel, avec Portland si possible. »

« Devenir un grand joueur NBA et intégrer l’équipe de France »

Après une saison tronquée à cause de la pandémie de coronavirus qui a provoqué l'arrêt de la saison début mars, Hoard compte désormais poursuivre son rêve la saison prochain. « La NBA, c’est mon rêve. Au niveau de l’organisation, du staff, de l’environnement, il n’y a rien à redire à Portland. Il n’y a que de bonnes personnes, un super environnement.(...) Petit à petit, j’ai trouvé ma place. Ils ont vu que je pouvais bien jouer, que je travaillais bien, que je prenais les entraînements très au sérieux. Je fais des séances en plus avec les coachs et, du coup, j’ai gagné leur confiance.», a confié l'intéressé qui ambitionne de « devenir un grand joueur NBA et d’intégrer l’équipe de France. »