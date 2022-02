NBA : Harden quitte Brooklyn !

A-t-il senti que le vent avait tourné sur la côte Est des Etats-Unis ? James Harden a provoqué un véritable séisme outre-Atlantique en quittant Brooklyn ce jeudi pour s'engager auprès de Philadelphie en NBA. Un court trajet de 153 kilomètres séparant New York de la plus grande ville de Pennsylvanie pas anodin en ce dernier jour du marché des transferts. Bien qu'il a tenté ces dernières semaines de dissimuler les rumeurs faisant état de son souhait de quitter les Nets, le barbu le plus célèbre du sport nord-américain a été échangé contre Ben Simmons entre autres. Mis au placard depuis le début de la saison, l'Australien va retrouver une seconde jeunesse à Brooklyn bien que les résultats récents y sont catastrophiques.



Certes les Nets pâtissent des forfaits de leurs vedettes Kevin Durant et LaMarcus Aldridge, sans oublier que Kyrie Irving, non-vacciné ne peut pas participer à toutes les rencontres, selon les Etats et leur politique vis-à-vis des personnes dans son cas. Néanmoins, leur série actuelle fait froid dans le dos. Neuf défaites consécutives ! Des prestations qui ont fait glisser la franchise new yorkaise au 8eme rang de la conférence Est, soit trois places en-dessous des 76ers, la nouvelle équipe de James Harden où l'ancien joueur des Houston Rockets formera un duo de choc avec le pivot All-Star camerounais Joel Embiid, la terreur de toutes les équipes dans la raquette.

Un deal gagnant-gagnant

Ce "trade" négocié au bout du temps imparti inclut également les arrivées de Seth Curry - le frère du meneur Stephen Curry évoluant aux Golden State Warriors - et André Drummond chez les Nets qui héritent en outre de deux premiers tours de draft dans la transaction. Un arrangement visiblement gagnant-gagnant pour les deux parties. Pour rappel, James Harden n'a pas participé aux trois dernières sorties de Brooklyn, la faute à une gêne au niveau de la cuisse et à une blessure récurrente à la main droite. S'agissait-il d'une blessure diplomatique visant à le couver avant ce transfert de dernière minute ? Le prochain match des 76ers de Philadelphie programmé dans la nuit de vendredi à samedi au Wells Fargo Center contre le Thunder d'Oklahoma City répondra à cette interrogation.