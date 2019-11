NBA : Harden offre une septième victoire de suite à Houston, Portland enfonce San Antonio

Plus d'infos à venir



NBA - SAISON REGULIERE

Samedi 16 Novembre 2019

Chicago Bulls - Brooklyn Nets : 111-117

>>> Adam Mokoka (CHI) n'a pas joué

Indiana Pacers - Milwaukee Bucks : 83-102

New York Knicks - Charlotte Hornets : 102-103

>>> Stats de Frank Ntilikina (NYK) : 36 minutes, 6 points (2 sur 7 aux tirs, dont 0 sur 2 à trois points), 3 rebonds, 6 passes, 3 interceptions, 2 ballons perdus, 4 fautes

>>> Stats de Nicolas Batum (CHA) : 29 minutes, 3 points (1 sur 4 aux tirs, dont 1 sur 4 à trois points), 9 rebonds, 6 passes, 1 interception, 1 contre, 2 ballons perdus, 2 fautes

Minnesota Timberwolves - Houston Rockets : 105-125

Miami Heat - New Orleans Pelicans : 109-94

San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers : 116-121

>>> Jaylen Hoard (POR) n'a pas joué

Dallas Mavericks - Toronto Raptors : 110-102

Los Angeles Clippers - Atlanta Hawks : 150-101