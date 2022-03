NBA : Harden n'est plus invaincu avec Philadelphie, Curry stoppe Denver

Curry fait chuter Denver

BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Jeudi 10 mars 2022

L'ex-membre du Big Three des Nets aux côtés de Kevin Durant et Kyrie Irving était invaincu avant jeudi soir depuis qu'il avait quitté la banlieue de New York pour la Pennsylvanie. Apparu à six reprises sous les couleurs des Sixers depuis son arrivée, le barbu avait tout gagné. Et si sa nouvelle équipe avait connu la défaite, ce week-end sur le parquet de Miami, cela avait été sans Harden, laissé au repos.pour le retour de Ben Simmons sur son ancien parquet, mais comme spectateur uniquement pour le moment, comme pour Harden, qui a rendu sa pire copie depuis qu'il porte le maillot des Sixers (11 points à 3 sur 17 aux tirs, 6 rebonds, 5 passes, 4 ballons perdus, soit ses plus mauvaises stats de la saison au niveau des passes, des turnovers et en termes de faillite au tir).Lors d'une rencontre qui a vu Durant (25 points, 14 rebonds, 7 passes) et Joel Embiid (27 points, 12 rebonds) se chauffer très sérieusement,Dans l'autre match de la soirée, là aussi un choc, Golden State a dû patienter jusqu'à la fin de la partie pour forcer la décision face à une équipe de Denver qui n'avait plus perdu depuis quatre sorties.(24, dont 18 dans le seul troisième quart-temps) pour permettre aux Warriors d'aligner une deuxième victoire de rang (113-102), aux dépens de Nikola Jokic (23 points, 12 rebonds, 9 passes) et des siens, qui venaient pourtant de remporter douze de leurs quatorze dernières rencontres.Philadelphia 76ers -: 100 - 129Denver Nuggets -: 102 - 113