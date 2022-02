NBA - Harden aux 76ers, Simmons aux Nets, c'est fait !

C'était LE trade que tout le monde attendait ! James Harden a eu gain de cause et ne rejouera plus pour les Nets avec qui il formait un sacré trio sur le papier avec Kevin Durant et Kyrie Irving. Ces trois méga stars n'auront finalement pas beaucoup joué ensemble (16 matchs) puisque The Beard est transféré du côté de Philadelphia qui le convoitait depuis plusieurs jours. Un énorme coup pour Philly qui va enfin offrir à Joel Embiid un joueur All-Time à ses côtés. Paul Millsap, qui peut rendre des services en sortie de banc, accompagne l'ancien Rocket du côté de la Pennsylvanie. A noter que, dans la foulée, James Harden a décidé de prendre sa "player option" de 47,3 millions de dollars et sera ainsi sous contrat jusqu'à l'été 2023 avec sa nouvelle franchise.



En échange, les 76ers envoient Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond et deux premiers tours de Draft. Simmons peut lui aussi se frotter les mains, lui qui n'a pas joué de la saison avec les 76ers en raison d'un conflit avec ses dirigeants et son staff. Le meneur australien va pouvoir retrouver les parquets avec Kyrie et KD à ses côtés. Ses qualités de défenseur et de création ne seront pas de trop pour permettre à Brooklyn de remonter au classement, la franchise new-yorkaise étant seulement 9ème à l'Est. Un deal gagnant-gagnant donc sur le papier qui présage d'une fin de soirée encore très animée.

The Brooklyn Nets are trading James Harden to the Philadelphia 76ers for Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond and two first-round picks, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 10, 2022