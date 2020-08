NBA - Hall of Fame : L'intronisation de Kobe Bryant officiellement repoussée à mai 2021

Naismith Memorial Basketball Hall of Fame Reschedules Class of 2020 Enshrinement to May 2021 at @MoheganSun. #20HoopClass

La cérémonie déplacée dans le Connecticut

. La cérémonie d’intronisation de la classe de 2020 du Basketball Hall of Fame, qui devait initialement avoir lieu en octobre prochain, a finalement été. Une cérémonie qui verra ainsi Kobe Bryant, décédé le 26 janvier dernier dans un accident d’hélicoptère aux côtés de sa fille Gianna, âgée de 13 ans, ainsi que sept autres personnes, être honoré aux côtés de Tim Duncan ainsi que Kevin Garnett., qui a déjà dû faire des coupes dans son personnel et réduire le nombre de visiteurs autorisés dans l’enceinte du Hall of Fame.Alors que les cérémonies d’intronisation ont traditionnellement lieu à Springfield, dans le Massachusetts, les organisateurs ont décidé de changer la localisation pour cette édition. En effet,. « Pour cette fois uniquement, et uniquement en raison de la pandémie, nous organiserons l'événement à Mohegan Sun, qui est un partenaire », ajoute John Doleva dans un communiqué. Cette cérémonie permettra également de mettre à l’honneur les anciens entraîneurs Eddie Sutton, Rudy Tomljanovich, Kim Mukey et Barbara Stevens, l’ancien joueuse Tamika Catchings ainsi que l’ancien secrétaire général de la FIBA Patrick Baumann, décédé en octobre 2018.