NBA : Guéri du Covid-19, Westbrook a rejoint la bulle d'Orlando

Tout semble donc rentrer dans l'ordre pour lui. En effet, ce lundi, Russell Westbrook a finalement pu rejoindre la bulle NBA située à Orlando. Mi-juillet, le meneur des Rockets, passé notamment du côté d'Oklahoma, avait été testé positif au coronavirus, avant d'être placé, dans la foulée, en quarantaine. Par la suite, le natif de Long Beach avait suivi le protocole de la NBA, à savoir connaître deux tests négatifs. Désormais, la franchise basée dans l'État du Texas se retrouve ainsi au complet. Le MVP de la saison 2016-17 se trouve auprès de ses coéquipiers de Houston, après avoir passé le protocole sanitaire en vigueur en raison de la pandémie de Covid-19 qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde, et notamment et surtout aux Etats-Unis. Toutefois, le basketteur doit encore passer deux jours en isolement, dans sa chambre, avant de pouvoir ensuite débuter la préparation avec son équipe.

D'Antoni : « J'espère qu'il va pouvoir participer à plusieurs matchs d'entraînement » Son entraîneur, à savoir Mike D'Antoni, s'est exprimé à son sujet : « Une fois qu'il sera autorisé à nous rejoindre, je pense qu'il sera prêt à jouer en 5 contre 5. Peut-être que vendredi ça sera un peu trop tôt. On va voir avec le staff médical et Russell lui-même comment il se sent. J'espère qu'il va pouvoir participer à plusieurs matchs d'entraînement afin d'être prêt à jouer. Dès qu'il te manque un membre clé comme ça, c'est un peu plus difficile. Mais je sais qu'il va être prêt. Son retour va donner un élan supplémentaire aux joueurs. Mais il n'y avait aucun doute avant. L'énergie a toujours été bonne. » Juste avant lui, un autre joueur important, à savoir James Harden, absent dans un premier temps pour « raisons familiales », avait finalement rejoint également les siens, tardivement. Dans la bulle à Disneyworld, en Floride, la fin de saison régulière puis les play-offs NBA se dérouleront à partir du 30 juillet prochain.