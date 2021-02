NBA : Griffin (Detroit) et Drummond (Cleveland) plus que jamais sur le départ

Il y a un petit peu plus d’un an, ils étaient coéquipiers à Detroit. Aujourd’hui, Blake Griffin est toujours chez les Pistons, alors qu’Andre Drummond a été envoyé à Cleveland en février 2020. Mais les deux joueurs vivent le même destin : leur équipe ne les fera plus jouer, en attendant un transfert. Alors que la date limite pour les échanges est fixée au 25 mars, Detroit et Cleveland vont laisser de côté les deux stars, selon ESPN. Blake Griffin (32 ans en mars) s’est mis d’accord avec les Pistons pour ne plus jouer, lui qui est arrivé en janvier 2018 dans le Michigan, et qui doit encore toucher 36,6 millions de dollars cette saison et 39 millions la saison prochaine. « Je suis reconnaissant envers les Pistons de comprendre ce que je veux accomplir dans ma carrière et qu’on travaille ensemble pour trouver le meilleur chemin », a déclaré Griffin, désormais loin de son niveau, notamment physique, des Los Angeles Clippers, ou même de sa première année à Detroit. Il tourne cette saison à 12,3 points, 5,2 rebonds et 3,9 passes en 31 minutes, en 20 matchs avec les Pistons, avant-derniers de la Conférence Est (8 victoires – 19 défaites).

Drummond doit faire place à Allen

Andre Drummond (27 ans), envoyé chez les Cavs en échange de Brandon Knight et John Henson, tourne quant à lui en double-double de moyenne avec Cleveland, avec 17,5 points et 13,5 rebonds en 29 minutes, en 25 matchs (10 victoires pour 18 défaites pour les Cavaliers, 13emes de l’Est). Les Cavaliers ont récupéré Jarrett Allen dans le cadre du gros échange qui a conduit James Harden à Brooklyn, et veulent en faire leur pivot titulaire. En accord avec sa franchise, Drummond ne jouera donc pas les prochains matchs, même si aucune équipe n’est encore entrée en discussion sérieuse avec les Cavs, selon ESPN. Andre Drummond est actuellement dans sa dernière année de contrat, pour 28,7 millions de dollars.