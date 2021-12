NBA : Graham et Reaves héros de la nuit, Utah et Cleveland enchaînent

Le grand huit pour Utah



BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Mercredi 15 décembre 2021

Nuit de folie en NBA. En particulier pour deux joueurs :Le premier a marqué un panier complètement fou sur le parquet d'OKC pour permettre à New Orleans de doucher le Thunder (troisième défaite consécutive) au buzzer (113-110) dans un duel opposant les deux dernières équipes du moment à l'Ouest. Le plus dingue dans cette histoire, c'est qu'avant que Graham ne marque le panier de la saison sur ce shoot "prière" déclenché depuis sa propre moitié de terrain alors qu'il ne restait plus que quelques secondes à jouer, Shai Gilgeous-Alexander, cette fois du côté d'OKC, pensait avoir arraché la prolongation en égalisant à 110-110 sur un shoot là aussi incroyable, tenté (et réussi) par le meneur du Thunder à plus de dix mètres du cercle. La Chesapeake Energy Arena n'avait pourtant encore rien vu et le dernier mot est revenu aux Pelicans et à leur meneur,Sur le parquet d'une équipe de Dallas de nouveau privée de Luka Doncic, les Lakers ont pourtant fait très fort dans le genre eux aussi. Habitués des victoires en prolongation depuis le début de la saison, LeBron James (24 points, 5 passes) ont encore profité des cinq minutes de jeu supplémentaires pour l'emporter (107-104).Avec dans le costume de sauver un joueur inimaginable, surtout au coeur de cette constellation de stars.Cela n'a pas empêché le bizuth de s'offrir mercredi face aux Mavs son record de minutes en NBA (32) et de points (15, à 5 sur 6 à trois points), puis de se muer en héros de son équipe. Cela valait bien une douche glacée à son retour aux vestiaires.Grâce à un nouveau double-double de Rudy Gobert (20 points, 17 rebonds) notamment, le Jazz, qui n'a plus perdu depuis le 27 novembre dernier, a aisément disposé (124-103) sur son parquet des Clippers. La série continue également pour Cleveland. Les Cavs, quatrièmes de la conférence Est, ont pulvérisé Houston (124-89) mercredi soir. Ils restent ainsi désormais sur cinq victoires consécutives.- Houston Rockets : 124 - 89Orlando Magic -: 99 - 111Philadelphia 76ers -: 96 - 101Dallas Mavericks -: 104 - 107 (ap)- Indiana Pacers : 114 - 99Oklahoma City Thunder -: 110 - 113San Antonio Spurs -: 115 - 131Denver Nuggets -: 107 - 124- LA Clippers : 124 - 103Portland Trail Blazers -: 103 - 113- Washington Wizards : 119 - 105