NBA - Golden State : Un mois d'absence pour Payton II ?

Finalement, on pourrait revoir Gary Payton II avant la fin de cette saison 2021-22. Tout dépendra évidemment du parcours de sa franchise actuelle, à savoir les Warriors de Golden State. La formation basée dans l'Etat de la Californie dispute actuellement les demi-finales des play-offs de NBA, dans la conférence Ouest, contre les Grizzlies de Memphis. Pour le moment, les deux équipes sont à égalité (1-1). Et justement, lors de ce fameux Game 2, l'arrière des Warriors de Golden State s'était fracturé le coude gauche, suite à une faute de Dillon Brooks qui l'avait fait mal retomber alors qu'il se trouvait dans les airs, en tout début de match. Si de nombreuses craintes avaient ensuite été émises, quant à la poursuite de cette saison actuellement en cours du principal intéressé, finalement son indisponibilité pourrait être moins élevée.

Brooks bientôt sanctionné par la NBA ?

Selon les informations d'ESPN, elle pourrait être d'une durée d'environ un mois. Pour Yahoo! Sports, Gary Payton II pourrait revenir au bout de trois semaines seulement, ou, au pire, dans cinq semaines. Si cela se confirmait, alors le joueur manquera évidemment la suite et fin de cette fameuse série actuellement en cours, contre les Grizzlies de Memphis, avant ensuite une éventuelle finale, dans la conférence Ouest. Cependant, l'arrière pourrait espérer revenir en toute fin de saison, à condition que les Warriors de Golden State se qualifient alors pour les Finals. Ces dernières se tiendront au mois de juin prochain. Cette fameuse faute de Dillon Brooks avait fait parler, provoquant ainsi notamment la colère de Steve Kerr, l'entraîneur de la franchise californienne. Le joueur incriminé, expulsé sur le coup, pourrait être davantage sanctionné par la NBA. La prestigieuse Ligue pourrait ainsi décider de le suspendre au moins un match, voire plusieurs. Une sanction qui pourrait même être officialisée dès ce jeudi.