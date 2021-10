NBA - Golden State : Toupane rejoint les Warriors

Warriors Sign Axel Toupane pic.twitter.com/M9uKnwFcNA

— Warriors PR (@WarriorsPR) October 16, 2021

Toupane a déjà joué en G-League avec l'équipe des Warriors

Un nouveau Français en NBA. En effet, ce samedi, le basketteur tricolore Axel Toupane s'est officiellement engagé en faveur des Warriors de Golden State. C'est sa nouvelle franchise elle-même qui l'a annoncé, via son compte Twitter officiel., avec qui il avait ainsi remporté, en fin de saison, le titre NBA. Il s'agira de la quatrième franchise différente pour celui qui a ainsi déjà porté, par le passé, les couleurs des équipes des Nuggets de Denver, lors de l'année 2016, des Pelicans de New Orleans, lors de l'année 2017, et donc également des Bucks de Milwaukee, pas plus tard que l'année dernière.En toute fin de saison dernière, justement, Toupane avait ainsi été engagé par les futurs champions de la prestigieuse Ligue de basketball, en signant un contrat « two-way » avant donc ensuite de ne pas être conservé, après le titre remporté.de leur équipe, mais c'était alors en 2020. De plus, avant de rejoindre donc les Bucks de Milwaukee, le Tricolore avait alors fait un passage du côté de la G-League, en portant alors les couleurs de l'équipe de Santa Cruz. Une équipe liée à la franchise... des Warriors de Golden State.