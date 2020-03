NBA – Golden State : Stephen Curry doit encore patienter

Absent depuis le 30 octobre dernier en raison d’une fracture de la main gauche, Stephen Curry n’est plus à quelques jours près, et doit encore prendre son mal en patience. Alors que le meneur de Golden State (bientôt 32 ans) devait revenir ce dimanche lors du match contre Washington au Chase Center de San Francisco, les Warriors ont finalement décidé de différer son retour. « Stephen Curry continue à faire des progrès dans la guérison de sa fracture de la main gauche et reste dans les temps pour un retour en mars. Il participe à tous les matchs d’entraînement et doit s’entraîner avec les Santa Cruz Warriors (l’équipe de Ligue de Développement, ndlr) lundi », a fait savoir la franchise californienne. Cette semaine, Golden State doit se déplacer à Denver mardi, puis recevoir Toronto jeudi et Philadelphia samedi. Curry sera-t-il là ?

Les Warriors derniers de l'Ouest

Le meneur s’était blessé lors du quatrième match de la saison, qui s’était soldé par une troisième défaite pour les Californiens. Depuis, le bilan des Warriors est assez catastrophique, avec une dernière place de la Conférence Ouest (13 victoires - 47 défaites). Le retour de Curry à un peu plus d'un mois de la fin de la saison régulière ne fera pas de mal aux vice-champions NBA en titre, mais l’espoir de disputer les play-offs est nul, les Warriors comptant à ce jour seize victoires de moins que Memphis, huitième, à 22 matchs de la fin.