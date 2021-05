NBA - Golden State : Oubre Jr va-t-il finir la saison ?

Plus de 15 points de moyenne pour Oubre Jr

Le sort s’acharne sur les Golden State Warriors ! Alors que Klay Thompson s’est rompu le tendon d’Achille avant même le début de saison et que James Wiseman, le n°2 de la draft, s’est déchiré le ménisque mi-avril et ne rejouera plus cette saison, c’est désormais Kelly Oubre Jr qui rencontre des problèmes physiques. L’ailier de 25 ans souffre en effet d’une fracture de la main (plus précisément au niveau de la paume) et d’un ligament déchiré du poignet gauche. Il a manqué les deux derniers matchs de la franchise californienne, contre Minnesota (défaite 126-114) et contre Houston ce samedi (victoire 87-113), mais sa saison n’est pas encore officiellement terminée. En effet,Oubre Jr souffrait déjà du poignet, et a aggravé sa blessure le 9 avril contre Washington, et avait manqué cinq matchs dans la foulée, avant de revenir pour cinq rencontres.Un forfait de Kelly Oubre Jr jusqu’à la fin de saison serait un gros coup dur pour les Warriors, car après des débuts très compliqués (2 sur 30 à trois points lors de ses six premiers matchs),Golden State occupe actuellement la neuvième place de la Conférence Ouest, avec 32 victoires et 32 défaites, à quatre matchs et demi de la sixième place qualificative pour les play-offs, qui semble désormais hors de portée, et à trois matchs de la onzième place synonyme de fin de saison sans passer par le play-in. Les Warriors ont encore huit matchs à disputer, avec un double déplacement à New Orleans puis la double réception d’Oklahoma City, puis la réception de Utah, Phoenix, New Orleans et Memphis. Si la saison s’arrêtait aujourd’hui, ils affronteraient San Antonio en play-in.