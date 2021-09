NBA - Golden State : Non vacciné, Wiggins pourrait manquer le début de saison

The Warriors have "increasing concern" about the availability of Andrew Wiggins due to local COVID-19 mandates, per @Rusty_SFChron

He has declined getting the vaccine and said he won't receive it unless he's forced to. pic.twitter.com/XAMkXanGCp



— Bleacher Report (@BleacherReport) September 23, 2021

Une dispense religieuse en solution ?

Andrew Wiggins pourrait ne pas disputer un seul match à domicile cette saison du côté des Warriors. C'est en tout cas ce que risque l'ailier canadien s'il ne se fait pas vacciner avant le début de la saison régulière, soit le 22 octobre pour le premier match à domicile face aux Clippers. Car comme l'indique la loi, dans chaque ville et chaque Etat chacun est libre d'appliquer les mesures sanitaires qu'il souhaite, et la NBA ne s'est pas opposée à cette décision et respecte donc les contraintes imposées par chaque ville.". C'est le San Francisco Chronicle qui a dévoilé l'info, affirmant que le numéro 1 de la draft 2014 n'est visiblement pas encore vacciné et qu'il ne voulait pas le faire à moins qu'on ne lui oblige. Mais étant donné que le syndicat des joueurs s'oppose à l'obligation vaccinale contre le Covid-19, la NBA ne peut rien imposer.La seule solution pour le numéro 22 des Warriors est donc d'obtenir une dispense "religieuse", et c'est la municipalité de San Francisco qui décidera du sort d'Andrew Wiggins. ", a déclaré le département de la santé publique de San Francisco dans un communiqué. Une dispense nécessaire pour que le joueur puisse disputer les matchs avec sa franchise à domicile et éviter une perte de salaire de 360 000$. Dans la soirée, The Athletic a révélé que 90% des joueurs NBA étaient complètement vaccinés.