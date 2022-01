NBA - Golden State : L'heure du retour a sonné pour Klay Thompson

Tomorrow, the wait is over. pic.twitter.com/3WOonDnJPb

— Golden State Warriors (@warriors) January 8, 2022

Kerr n'oubliera « jamais ce match particulier »

La NBA est sur le point de vivre un moment émouvant. Ce dimanche, à 17h30 heure de San Francisco (lundi à 2h30 heure française), Golden State reçoit Cleveland au Chase Center, rencontre marquant le grand retour à la compétition de Klay Thompson (31 ans). Une grande nouvelle annoncée par le joueur lui-même sur son compte Instagram par un extrait vidéo du premier « Space Jam ». L’arrière vedette des Warriors n’a plus joué depuis plus de deux ans et demi, soit 942 jours. La faute à deux blessures graves. Pendant le Match 6 des Finales NBA face à Toronto le 13 juin 2019, Thompson a été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche après une mauvaise réception. Un an et demi après, son retour est proche mais le numéro 11 des Warriors a retrouvé l’infirmerie après avoir contracté une rupture du tendon d’Achille droit.Toutes ces mésaventures sont désormais derrière le « Splash Brother », dont le retour sur le devant de la scène sera indéniablement l’un des grands moments de la saison des Warriors, deuxièmes de la Conférence Ouest. « Je suis impatient de jouer à nouveau devant nos fans. J'aime vraiment, vraiment être un Warrior », s’extasie Thompson via les réseaux sociaux de sa franchise quand son acolyte Stephen Curry invite sa communauté à se remémorer « les meilleurs souvenirs de Klay Thompson ». Le manager de Golden State, Steve Kerr, a employé des mots très forts pour qualifier l’événement. « Il y a quelques matchs dont vous vous souvenez toujours. Certains moments dont vous vous souvenez toujours. Je n'ai aucun doute que lorsque Klay entrera sur le parquet pour la première fois, je n'oublierai jamais ce match particulier. » Toute une franchise trépigne d'impatience à l'idée de retrouver son idole, celui qui détient le record de paniers à trois points (14) inscrits dans une rencontre. « Demain (dimanche), l'attente sera terminée » pour Golden State.