NBA – Golden State : Le jackpot pour Curry ?

Drafté par Golden State en 2009, et si Stephen Curry restait chez les Warriors jusqu’en 2026, à 38 ans ? Le meneur triple champion NBA pourrait bien s’inscrire sur une très longue durée avec sa franchise de toujours. Selon The Athletic, il pourrait en effet signer une prolongation de contrat de quatre ans cet été, pour 217 millions de dollars, soit 54,25 millions de dollars par an, ce qui serait le plus gros contrat de l’histoire de la NBA. Après avoir signé un premier contrat de quatre ans et 12,7 millions de dollars en 2009, puis un nouveau contrat de quatre ans et 44 millions de dollars en 2013, et un énorme de cinq ans et 201 millions de dollars en 2017, sur la lancée de son deuxième titre de champion, Stephen Curry est donc sous contrat jusqu’en 2022 et touchera cette saison 43 millions de dollars et 45,7 millions la saison prochaine. Il aurait pu déjà signer une prolongation de son bail lors de la dernière intersaison, mais le timing était trop serré en cette période de bouleversements liés au covid-19. « La saison et la pré-saison sont arrivées tellement vite et il a fallu gérer beaucoup de choses, notamment la blessure de Klay Thompson. On s’est donc dit qu’on allait en parler la saison prochaine. Personne n’a mal pris sa décision et tout le monde est d’accord pour attendre une année de plus », explique le manager général des Warriors Bob Myers à The Athletic.

Plus de 23 points de moyenne pour Curry

Joueur emblématique des Warriors des années 2010, Stephen Curry, MVP des saisons 2014-15 et 2015-16, tourne à 23,8 points, 6,6 passes et 4,6 rebonds en saison régulière depuis le début de sa carrière (740 matchs) et 26,5 points, 6,3 passes et 5,4 rebonds de moyenne en play-offs (112 matchs). Actuellement, c’est Giannis Antetokounmpo qui détient le plus gros contrat de l’histoire, avec 228 millions de dollars sur cinq ans (et donc 45,6 millions par saison), suivi de Russell Westbrook (207 millions sur cinq ans), Stephen Curry, Anthony Davis (190 millions sur cinq ans) et Klay Thompson (190 millions sur cinq ans).