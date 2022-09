NBA - Golden State : Iguodala repart pour une dernière saison

Golden State, la franchise où il a tout gagné

Andre Iguodala et les Warriors, l’histoire va durer ! Alors qu’il hésitait entre prendre sa retraite, à 38 ans, et poursuivre un an de plus, l’arrière (ou ailier) a annoncé vendredi qu’il choisissait la deuxième option, dans son podcast « Point Forward ». « Nous allons nous amuser cette année. Ça va être excitant. J'ai vraiment hâte de retrouver mes gars sur le terrain et de reprendre la route de la NBA et de faire ce que nous faisons le mieux. Je te le dis Steph (Curry), c’est la dernière » a souri le natif de l’Illinois., et cela devrait réjouir son coach Steve Kerr, qui disait il y a quelques jours qu'il espérait voir son joueur rempiler. « Je suis juste plein d'espoir, mais je ne sais vraiment pas ce qu'Andre va faire. Il est venu au centre d’entraînement pour s'entraîner, pour que le staff travaille avec lui et le regarde et je pense qu'il a une idée de ce qu'il veut faire et nous lui avons dit depuis le début de prendre le temps qu’il voulait pour se décider », avait déclaré le coach des Warriors.Drafté en neuvième position en 2004 (l’année de Dwight Howard n°1) par les Philadelphia 76ers, Andre Iguodala est resté sept ans en Pennsylvanie, avant de passer une saison à Denver et six à Golden State, où il a contribué au règne des Warriors sur la NBA., avant de revenir la saison passée dans sa franchise de cœur, les Warriors, et décrocher un nouveau titre. En 2021-22, celui qui a également été champion du monde 2010 et champion olympique 2012 avec Team USA tournait à 4 points, 3,2 rebonds et 3,7 passes de moyenne en saison régulière et 1,6 points, 1 rebond et 1,7 passes en play-offs.