NBA – Golden State : Curry vise les JO

Quatre mois et quatre jours après s’être fracturé la main gauche, Stephen Curry était de retour à la compétition ce jeudi pour le remake de la dernière finale, entre Golden State et Toronto, avec une défaite 113-121 à la clé. Le meneur de bientôt 32 ans a joué 27 minutes, pour un joli bilan de 23 points, 6 rebonds et 7 passes. Après le match, il est revenu sur sa volonté de disputer les prochains Jeux Olympiques de Tokyo : « Ce n’était pas vraiment dans mon esprit avant de me rendre compte récemment que je suis de nouveau prêt à jouer. Pour l’instant, l’objectif est évidemment de rester en bonne santé lors de ces vingt derniers matchs, de retrouver mon rythme, d’atteindre le niveau de basket-ball que je suis capable de jouer. Nous allons malheureusement terminer la compétition le 16 avril alors on sait un peu à quoi ressemblera le calendrier jusqu’en juillet, lorsque le camp d’entraînement de Las Vegas commencera, mais oui, c’est toujours l’objectif. » Rappelons que Team USA a dévoilé le 10 février dernier une liste de 44 joueurs (dont Curry) pré-sélectionnés pour les JO. Une compétition que le meneur des Warriors, double champion du monde (2010 et 2014) n'a jamais disputée.