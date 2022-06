NBA - Golden State : Curry pas trop inquiet après sa blessure à la jambe

Plus de 26 points de moyenne pour Curry en play-offs

L’histoire se répète… Le 16 mars dernier, Stephen Curry s’était blessé à la cheville sur le parquet de Boston, après un contact au sol avec Marcus Smart. Le meneur de Golden State avait alors manqué les douze derniers matchs de la saison régulière. Ce mercredi, toujours à Boston, lors du Match 3 des Finales NBA, le recordman des tirs à 3 points s’est retrouvé sous Al Horford alors que cinq joueurs étaient au sol pour récupérer le ballon à quatre minutes de la fin. Boston menait alors 110-98.. « La blessure est similaire à celle de mars, mais pas aussi grave. On va voir comment ça répond, mais je ne pense pas que je manquerai un match. On va profiter de ces 48 heures pour se tenir prêt », a confié le meneur de 34 ans après la rencontre.« Je l'ai vu plonger au sol. Alors j'ai ramassé une faute en repoussant Smart, parce que Stephen criait au bas de la pile et je voulais dégager ses jambes », a raconté Draymond Green, premier témoin de la scène, de son côté. Malgré cette faute, Stephen Curry est resté sur le parquet pendant encore un peu moins de deux minutes, puis Steve Kerr l'a sorti définitivement. «On en saura plus jeudi sur sa blessure », a réagi le coach californien. Alors que les Warriors sont menés 2-1 dans ces Finales 2022, un éventuel forfait de Curry pour le ou les prochains matchs serait une catastrophe. Meilleur joueur de la franchise, il tourne à 26,6 points, 5 rebonds et 6 passes depuis le début des play-offs.