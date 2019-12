NBA - Golden State : Curry a commencé sa rééducation

Stephen Curry regarde désormais plus que jamais devant lui. En effet, le meneur de jeu de Golden State, après avoir retiré son attelle, a désormais débuté son travail de rééducation dans le but de revenir, à plus ou moins long terme, sur les parquets de NBA. Ce travail devrait toutefois durer un bon mois, avant un hypothétique retour aux affaires. A l'issue de l'entraînement de ce dimanche, son entraîneur Steve Kerr s'est réjoui de cette nouvelle, dans des propos rapportés par ESPN : « Il a fait quelques mouvements basket. Il ne peut pas encore shooter mais il était sur le terrain, à faire des courses latérales, sauter, ce genre de choses. Et c'est super de l'avoir avec nous à la salle. Ça fait du bien qu'il soit là. »

Kerr : « Nous aimerions l'avoir avec l'équipe autant que possible »

Pour rappel, la star s'est cassée la main gauche le 30 octobre dernier avant d'être opérée une première fois le 1er novembre, avant une seconde fois il y a deux semaines de cela, dans le but de retirer les broches vissées pour consolider son os cassé. Son retour dans le groupe des Warriors a ainsi d'ores et déjà été acté. Toutefois, sa participation aux entraînements collectifs n'est donc pas encore d'actualité. Sa guérison suit son cours, alors qu'en son absence, Golden State peine et pointe même actuellement à la dernière place de la conférence Ouest. Kerr espère donc que son protégé pourra faire les prochains déplacements de la franchise : « Nous aimerions l'avoir avec l'équipe autant que possible. Je ne lui ai pas parlé de notre prochain voyage, mais je suis sûr qu'il sera de plus en plus présent dans l'équipe maintenant qu'il est autorisé à être ici avec notre staff. Il est ici depuis quelques jours, travaille tous les jours. Il est de nouveau présent, donc j'imagine que ça ne changera pas. »