NBA : Golden State à la fête, pas « Melo »

Golden Stade renoue avec la victoire

Après cinq dernières saisons exceptionnelles, Golden State vit un exercice 2019-20 catastrophique, avec une avalanche de blessures. Les Warriors venaient même d’encaisser sept défaites d’affilée, les conduisant à la dernière place de la Conférence Ouest. Mais la série a pris fin ce mardi, avec une victoire sur le parquet de Memphis, antépénultième du classement : 95-114 (46-61, mt). Les Grizzlies n’ont mené que de quelques points au début du deuxième quart, avant de subir la vague Warriors. Les Californiens, grâce à un deuxième et un quatrième quart-temps de feu (33-16 puis 31-23), n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires, grâce notamment à un très bon Alec Burks (29pts, 8rbds). Les 20 points du rookie Ja Morant n’ont pas suffi à Memphis. Est-ce le début du renouveau des Warriors ? On en saura plus après le déplacement à Dallas, dès ce mercredi en « back to back »…

« Melo » titulaire, Portland perd

Portland, avant-dernier de la Conférence Ouest, comptait sur Carmelo Anthony, pour se relancer. C’est raté. Pour son premier match depuis le 8 novembre 2018, « Melo » était dans le cinq majeur des Blazers, mais ils se sont inclinés 115-104 à New Orleans, sans Damian Lillard, touché au dos. Après deux quarts-temps et demi équilibrés, les Pelicans ont pris l’ascendant (35-25 dans le troisième quart), dans le sillage du duo Jrue Holiday (22pts, 5rbds, 10pds) – Brandon Ingram (21pts, 7rbds, 5pds). En face, Carmelo Anthony a joué 24 minutes, pour un total de 10 points (4 sur 14 aux tirs dont 2/3 à 3pts) et 4 rebonds. Mais ce fut insuffisant et l’équipe finaliste de la Conférence Ouest la saison passé reste dans les bas-fonds du classement, avant de se rendre à Milwaukee.

Les Lakers dominent le Thunder

Cinquième victoire de suite pour les Lakers, leaders de la Conférence Ouest ! Les Californiens ont battu Oklahoma City 112-107, dans un match qu’ils ont dominé de la troisième à la dernière minute, mais jamais de plus de douze points. Le score était même de 109-107 à une minute de la fin, avant que Kentavious Caldwell-Pope ne scelle la victoire des Lakers d’un tir à 3 points. LeBron James a encore signé un triple-double (25pts, 11rbds, 10pds) alors qu’Anthony Davis termine avec 34 points, 7 rebonds, 4 passes et 4 interceptions (31pts pour Dennis Schroder côté Thunder). Dès ce vendredi, les deux équipes vont de nouveau s'affronter, mais cette fois dans l’Oklahoma.

Sacramento résiste à Booker et Phoenix

Dans un match entre deux équipes au bilan équivalent, Sacramento a dominé Phoenix 120-116, après avoir mené de bout en bout. Mais les Kings se sont fait peur, car ils ont compté jusqu’à 26 points d’avance, au milieu du troisième quart, avant d’encaisser un 41-33 dans le dernier, la faute notamment à un Devin Booker en grande forme, qui a terminé le match avec 30 points, 5 rebonds et 8 passes. Grâce à lui, les Suns sont revenus à 113-116 à douze secondes de la fin, mais Sacramento n’a pas tremblé au petit jeu des lancers-francs. Bodgan Bogdanovic termine avec 31 points et 7 passes.



NBA - SAISON REGULIERE

Mardi 19 novembre 2019

Sacramento Kings - Phoenix Suns : 120-116

>>> Stats d'Elie Okobo (PHO) : 18 minutes de jeu, 4 points (0 sur 3 aux tirs, dont 0/2 à 3pts), 2 rebonds, 5 passes, 1 ballon perdu, 1 faute



New Orleans Pelicans - Portland Trail Blazers : 115-104

>>> Jaylen Hoard (POR) n'a pas joué



Memphis Grizzlies - Golden State Warriors : 95-114

Los Angeles Lakers - Oklahoma City Thunder : 112-107



