NBA : Gobert "veut jouer le titre" avec les Wolves

Rudy Gobert est satisfait de son choix. Lancé dans le grand bain de la NBA par l’Utah Jazz en 2013 après avoir été drafté quelques mois auparavant par les Denver Nuggets, le pivot international français a décidé de donner une nouvelle impulsion à sa carrière. En effet, l’ancien Choletais a rejoint les Minnesota Timberwolves à l’issue du championnat d’Europe conclu par une défaite en finale face à l’Espagne. « Le timing était idéal pour moi de me retrouver à Minnesota », a confié Rudy Gobert dans un entretien accordé à l’AFP en amont du premier match des Wolves, ce jeudi face à l’Oklahoma City Thunder. Alors qu’il évoluera désormais aux côtés de joueurs tels Karl-Anthony Towns, D’Angelo Russell ou Anthony Edwards, le natif de Saint-Quentin assure que sa nouvelle formation est ambitieuse. « L'objectif c'est d'aller le plus haut : passer le premier tour des play-offs, le deuxième, la finale de conférence et jouer le titre, a-t-il affirmé. On a le talent pour y parvenir. »

Gobert : « Construire une équipe qui joue pour le titre »

Néanmoins, après avoir aligné les déceptions avec le Jazz, Rudy Gobert ne veut pas aller trop vite en besogne et admet qu’il y a « beaucoup de travail à faire ». « Il faut savoir construire une équipe qui joue pour le titre, c'est ce qui est le plus dur à accomplir dans cette ligue, a ajouté le pivot aux 87 sélections avec l’équipe de France. C'est pour ça que j'ai été recruté. Et je vais faire de mon mieux pour l'emmener là où je pense qu'elle peut aller. » Admettant qu’il sera le joueur « le plus expérimenté, le plus âgé du groupe », Rudy Gobert arrive dans une formation « qui est jeune, qui va monter en puissance et qui peut accomplir des choses incroyables » avec l’envie de continuer sa progression, notamment pour ce qui touche à son jeu offensif.

« Mon objectif sur ce plan est de franchir un cap, a-t-il ajouté. Je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à la confiance. J'ai celle du coach, de mes coéquipiers, ça ne peut que m'aider à avoir plus d'impact. Cela implique aussi que je sois plus agressif. Ça part de moi d'abord, de tout ce que je vais pouvoir faire pour être plus efficace, pour rendre mon équipe la plus dominante possible. » Les premiers matchs de la saison permettront de voir le travail qu’il reste à faire en la matière.