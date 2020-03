NBA : Gobert positif au coronavirus, la saison suspendue !

NBA To Suspend Season Following Tonight's Games pic.twitter.com/2PTx2fkLlW

Les dirigeants de la NBA hésitaient depuis plusieurs jours entre suspendre la saison et jouer les matchs à huis clos en raison de l’épidémie de coronavirus. Le virus est venu leur apporter une réponse claire et nette : Rudy Gobert a été testé positif ce mercredi, et la saison est suspendue ! Alors que les matchs à Philadelphia, Atlanta, Miami et Dallas ont pu débuter normalement, celui entre Oklahoma City a été annoncé comme reporté. Quelques minutes plus tard, la raison a fuité : un joueur avait reçu le résultat de son test au coronavirus, et il s’est avéré positif. Et ce joueur est le pivot du Jazz Rudy Gobert. Sa franchise a immédiatement fait savoir que le Français se portait bien, mais dans la foulée, la NBA a reporté le dernier match de la nuit, Sacramento – New Orleans, avant de suspendre la saison pour une durée indéterminée.Plus d'infos à venir...