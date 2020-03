NBA - Gobert : « La prochaine fois, je me ferai justice moi-même »

Here is video that the officials watched and decided to eject BOTH Rudy Gobert and OG Anunoby. Anunoby throws his elbow at Rudy's chin. I don't see what Rudy did to deserve an ejection. #NBA #NBATwitter pic.twitter.com/e7F2Hs4Bh8

— Jeremiah Jensen (@JJSportsBeat) March 10, 2020

Gobert : « Le gars payé pour nous protéger n'a pas fait son job »



Rudy Gobert: “(OG Anunoby) tried to elbow me in the face. And the guy who’s getting paid to protect the players didn’t do his job. We both got ejected when I didn’t do anything back, which I don’t understand. Next time I’ll do justice myself so (they) can eject me for a reason.” pic.twitter.com/pk3cLGSapy

— Eric Walden (@tribjazz) March 10, 2020

Heureusement pour Rudy Gobert, le coup de coude d'OG Anunoby, mardi soir dans la dernière minute du match à la Vivint Smart Home Arena entre Utah et Toronto, ne l'a pas atteint en plein visage, la zone ciblée par l'ailier des Raptors. Le geste de son adversaire n'en a pas moins rendu fou de rage le pivot français, qui a d'ailleurs eu beaucoup de mal à se contenir pour ne pas dégoupiller ensuite face son agresseur.Gobert s'est uniquement contenté de repousser Anunoby des deux mains, avant que l'un des arbitres ne vienne mettre un terme au début de bousculade. Il n'a donc pas compris pourquoi il avait été exclu du terrain lui aussi, et ne s'en est pas caché après-coup. Le natif de Saint-Quentin, très remonté, a d'ailleurs assuré que si la situation devait se représenter, il ne se contiendrait pas de nouveau.« La prochaine fois, je me ferai justice moi-même pour que l’arbitre puisse m’expulser pour une raison », a déclaré Gobert devant la presse, sans décolérer contre cette décision arbitrale. « Ça n’a pas de sens pour moi (...) Il a essayé de me mettre un coup de coude au visage. Le gars qui est payé pour protéger les autres joueurs n’a pas fait son job. Il y a eu une petite altercation et nous avons tous les deux été expulsés alors que je n’ai rien fait de mal en retour, je ne comprends pas. » Une soirée décidément bien noire pour le Frenchy, battu à domicile avec le Jazz par les champions en titre (101-92) au cours d'un match qui l'a vu rendre sa plus pâle feuille statistique de la saison (6 points, 4 rebonds). Il y a des jours comme ça...