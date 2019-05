NBA : Gobert (encore) meilleur défenseur de l’année ?

La NBA a révélé vendredi, avant le deuxième match de la finale des playoffs de la Conférence Est entre les Bucks et les Raptors, les différents nommés pour les récompenses de fin de saison.

Sans surprise, Giannis Antetokounmpo (Bucks), grandissime favori, va concourir pour le titre de MVP (Most Valuable Player), aux côtés de James Harden (Rockets) et Paul George (Thunder).

Le «Greek Freak» est également nommé avec George dans la catégorie du meilleur défenseur, avec Rudy Gobert. Le pivot du Jazz avait été le deuxième Français, après Joakim Noah en 2014, à remporter ce titre l’année dernière.

Pour le titre de rookie de l’année, Luka Doncic (Mavericks) est en concurrence avec Trae Young (Hawks) et DeAndre Ayton (Suns). Pascal Siakam (Raptors), De’Aaron Fox (Kings) et D’Angelo Russell (Nets) sont eux nommés pour le trophée du MIP (Most Improved Player), ou le joueur ayant le plus progressé, alors que le meilleur sixième homme sera un joueur des Clippers (Lou Williams ou Montrezl Harrell) ou des Pacers (Domantas Sabonis).

Enfin, pour le coach de l’année, Mike Budenholzer (Bucks), en concurrence avec Mike Malone (Nuggets) et Doc Rivers (Clippers), et qui a fini avec le meilleur bilan de la saison régulière, devrait être logiquement sacré. Les vainqueurs seront annoncés le 24 juin prochain.