NBA : Gobert en feu, Boston enchaîne, Golden State et Toronto battus

Gobert sans pitié pour les Warriors

Boston inarrêtable



Kemba Walker delivered for us in the 4Q as we finished with a 116-106 victory over the Mavericks. pic.twitter.com/lSuTsuNJnI

— Boston Celtics (@celtics) November 12, 2019

La passe de quatre pour Harden et Houston



Beard and Brodie combine for 65pts to get the 4th straight win! pic.twitter.com/qgEWjspKZH

— Houston Rockets (@HoustonRockets) November 12, 2019

Les Clippers freinent Toronto

NBA - SAISON REGULIERE

Lundi 11 Novembre 2019

Rudy Gobert enfonce Golden State.Omniprésent, le double meilleur défenseur de la ligue en titre a rendu sa meilleure copie depuis la reprise, avec 25 points à 11 sur 12 aux tirs (meilleur pourcentage pour un joueur de la franchise depuis... Karl Malone en 2001) et 14 rebonds. « L’Albatros », qui a également ajouté une passe, une interception et deux contres à ses stats affolantes de lundi, a montré la voie toute la partie à son équipe face aux champions 2018, toujours privés de Stephen Curry et Klay Thompson. D'Angelo Russell, lui était de retour. Le meneur arrivé à l'intersaison en provenance de Brooklyn a d'ailleurs brillé, avec 33 points (13 sur 25 aux tirs, 5 sur 9 à trois points), mais l'ex-Net était trop seul pour contrecarrer les plans de Gobert et de ses coéquipiers, déjà nettement en tête au score à la pause (69-54). Il faut dire que le Saint-Quentinois n'a pas été le seul à exceller sur le parquet de l'Oracle Arena. Certes un cran en-dessous de l'homme de la soirée du côté du Jazz, Donovan Mitchell a ainsi terminé avec 23 points, quand Mike Conley en a inscrit 22. Utah est cinquième à l'Ouest. A noter que Draymond Green, comme Russell, a lui aussi retrouvé la compétition lundi. Toujours aussi bouillant, il a récolté d'une expulsion dans le dernier quart-temps pour une double faute technique.Depuis sa défaite d'entrée, à Philadelphie, Boston n'a plus perdu.Kemba Walker, encore décisif, en particulier en fin de match, et les leaders de la Conférence Est ont cette fois dicté leur loi chez eux aux Dallas Mavericks (116-106). L'ancien meneur All Star de Charlotte a encore été le principal artisan de cette nouvelle victoire, avec 29 points (9 sur 17 aux tirs, 8 sur 14 à trois points), 5 rebonds et 5 passes. Lui aussi très important dans ce succès des C's aux dépens des Mavs, Jaylen Brown a été récompensé de sa très belle partie par un double-double de haute facture (25 points, 11 rebonds). En face, l'inévitable Luka Doncic (34 points, 6 rebonds, 9 passes) a bien tenté de freiner l'élan de son hôte, notamment dans le deuxième quart-temps, mais il n'y a décidément rien à espérer actuellement contre cette insatiable équipe de Boston.Déjà en feu,. La quatrième victoire de rang pour les Rockets et leur meneur superstar. Le meilleur marqueur de la ligue a compilé 39 points (13 sur 25 aux tirs) 9 passes et 4 rebonds face à la Nouvelle-Orléans, également martyrisée par les deux autres vedettes de l'équipe texane Russell Westbrook (26 points, 5 rebonds, 4 passes) et Clint Capela, énorme dans la raquette lundi (11 points, 20 rebonds, dont 15 défensifs). L'avant-dernier du classement à l'Ouest n'a pourtant jamais rendu les armes face au troisième. En l'absence du numéro 1 de la draft Zion Williamson, blessé à un genou pendant la préparation et qui n'a toujours pas disputé le moindre match, Jrue Holiday, tout près d'un triple-double (18 points, 11 passes, 9 rebonds), JJ Redick (24 points) et, à un degré moindre, Derrick Favors (13 points, 12 rebonds, 3 passes) ont ainsi fait mieux que donner le change. Mais cela n'a pas suffi.Fin de série pour les Raptors. Alors que les vainqueurs sortants comptaient bien profiter de leur déplacement à Los Angeles pour obtenir une quatrième victoire de rang,(98-88). Les joueurs de la Cité des Anges ont fait la différence dans les dernières minutes de cette rencontre des plus décousues. Attendu au tournant pour ses retrouvailles avec cette franchise canadienne qui lui avait permis l'année dernière de décrocher sa deuxième bague de champion (il avait déjà été sacré en 2014 avec San Antonio), Kawhi Leonard, bien que passé à une offrande d'un triple-double, n'a pas atteint des sommets (12 points, 11 rebonds, 9 passes, 3 interceptions).Heureusement pour les Clippers, il s'est repris ensuite, et a pu compter sur deux joueurs du banc Montrezl Harrell (14 points à 7 sur 15, 11 rebonds) et Lou Williams (21 points à 7 sur 15 là aussi) pour laisser les champions à dix longueurs. Après cette victoire de la franchise de Los Angeles, les deux équipes affichent le même bilan (7 victoires, 3 défaites). Toronto est troisième à l'Est, les Clippers, quatrièmes à l'Ouest.Detroit Pistons -: 114-120>>> Sekou Doumbouya (DET) a été envoyé en G-League- Dallas Mavericks : 116-106>>> Vincent Poirier (BOS) n'a pas été utiliséSan Antonio Spurs -: 109-113New Orleans Pelicans -: 116-122Golden State Warriors -: 108-122>>> Stats de Rudy Gobert (UTA) : 35 minutes, 25 points (11 sur 12 aux tirs), 14 rebonds, 1 passe, 1 interception, 2 contres, 3 fautes>>> William Howard (UTA) a été envoyé en G-League- Toronto Raptors : 98-88