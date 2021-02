NBA - Gobert de retour au All-Star Game !

Agé de 28 ans, Gobert fait partie des 14 remplaçants choisis par les entraîneurs des trente franchises.Les autres joueurs évoluant dans la conférence Ouest sont: Paul George (Clippers), Damian Lillard (Portland), Donovan Mitchell (Utah), Chris Paul (Phoenix), Zion Williamson (La Nouvelle-Orléans), mais aussi Anthony Davis (Lakers), pourtant blessé au tendon d'Achille droit, qui sera remplacé s'il n'est pas prêt à temps pour la rencontre. A l'Est ont été convoqués Jaylen Brown (Boston), James Harden (Brooklyn), Zach LaVine (Chicago), Julius Randle (New York), Ben Simmons (Philadelphie), Jayson Tatum (Boston) et Nikola Vucevic (Orlando).



Gobert, devenu l'an passé le troisième "Frenchie" à goûter au plaisir d'un All-Star Game, reste encore loin de Tony Parker et ses six sélections, mais il rejoint Joakim Noah qui a eu cet honneur deux fois. Il est récompensé pour ses bonnes performances avec son équipe, la mieux classée à l'issue de la première partie de saison. Ses 13,9 points, 13,5 rebonds et 2,8 contres de moyenne ont contribué à faire du Jazz une des toutes meilleures défenses de la ligue.



Meilleur défenseur 2018 et 2019

Pour "Gobzilla", désigné meilleur défenseur de la NBA en 2018 et 2019, cette nouvelle sélection témoigne de la considération dont il fait désormais l'objet de la part des entraîneurs. Les larmes qui avaient coulé après avoir appris qu'il n'avait pas été appelé pour l'édition 2019 semblent bien loin et plus qu'un mauvais souvenir. Reste à savoir quel capitaine le sélectionnera pour jouer dans son équipe, entre LeBron James et Kevin Durant, stars les plus plébiscitées par le vote des fans, des joueurs et des journalistes. L'an passé, il avait évolué dans la "Team Giannis" Antetokounmpo, défaite de peu (157-155), et justifié sa présence avec 21 points et 11 rebonds.

C'est le 3 mars que James (Lakers) et Durant (Brooklyn) choisiront à tour de rôle, sans tenir compte de la conférence dont sont issus les joueurs, les quatre titulaires qui composeront le cinq majeur de leur équipe, puis les remplaçants. A l'Ouest: Stephen Curry (Golden State), Nikola Jokic (Denver), Luka Doncic (Dallas) et Kawhi Leonard (Clippers). A l'Est: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Joel Embiid (Philadelphie), Bradley Beal (Washington), Kyrie Irving (Brooklyn).

#TeamLeBron x #TeamDurant



Team Captains @KingJames and @KDTrey5 will select from the #NBAAllStar player pool in the NBA All-Star 2021 Draft Show!



Thursday, March 4 at 8:00 PM ET on TNT pic.twitter.com/Gjqhd01MdL — NBA (@NBA) February 24, 2021



Parmi les "malheureux" non-sélectionnés figurent notamment Trae Young (Atlanta), Bam Adebayo (Miami), Fred VanVleet (Toronto), Khris Middleton (Milwaukee) ou encore Devin Booker (Phoenix), que LeBron James a qualifié sur Twitter de rien de moins que le "joueur le moins respecté de notre ligue". Ce All-Star Game, 70e du nom, sera le premier à se dérouler à huis clos, pandémie de Covid-19 oblige. Le match sera précédé d'un concours de tir à trois points et du "skill challenge" (exercice de dextérité). Un concours de dunk aura lieu à la mi-temps.



