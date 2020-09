NBA : Gobert dans le meilleur cinq défensif de l'année

Voilà peut-être de quoi consoler Rudy Gobert (28 ans). Sorti d'entrée cette année dans la bulle d'Orlando par Denver (victoire 4-3 des Nuggets) avec son équipe lors des play-offs de la NBA, pour la deuxième année consécutive (Gobert et Utah avait été éjectés dès le premier tour également la saison dernière, par Houston : 4-1) puis dépossédé par Giannis Antetokounmpo du trophée de défenseur de l'année, qu'il briguait pour la troisième année de rang, le pivot français a dû retrouver un léger sourire mardi soir.

En marge du match 5 entre Miami et Milwaukee à l'Est (élimination des Bucks, battus pour la quatrième fois) et du match 3 entre les Lakers et Houston à l'Ouest (LeBron James et les siens mènent pour la première fois, 2-1), la NBA a dévoilé les deux meilleurs cinq défensifs de l'année, et Rudy Gobert apparaît dans le premier. Une habitude pour l'international français, qui avait déjà eu cette honneur lors des trois dernières années et perpétue ainsi la tradition. Cette fois, « Gobzilla » partage l'affiche avec Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Marcus Smart (Boston), Ben Simmons (Philadelphie), tous spécialistes du registre eux aussi, et bien évidemment Giannis Antetokounmpo, élu défenseur de l'année après deux ans de règne pour notre Frenchy, qui empoche au passage un chèque de 500 000 dollars pour cette nouvelle distinction.

Milwaukee n'a pas tout perdu !

2019-2020 NBA All-Defensive teams:

First team: Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis, Rudy Gobert, Marcus Smart, Ben Simmons



Second team: Bam Adebayo, Patrick Beverley, Eric Bledsoe, Kawhi Leonard, Brook Lopez



— Shams Charania (@ShamsCharania) September 8, 2020

Dans le second cinq, la NBA a par ailleurs souhaité récompenser l'inévitable Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), toutefois davantage habitué au meilleur des deux cinq. L'ancien Spur apparaît cette fois aux côtés de son coéquipier dans la Cité des Anges Patrick Beverley ou encore d'Eric Bledsoe (Milwaukee), sorti comme son leader avec les Bucks mardi. Bam Adebayo (Miami) et Brook Lopez (Milwaukee), qui n'avaient encore jamais connu cet honneur quant à eux, complètent ce deuxième cinq. A noter que Milwaukee est devenu mardi la première équipe depuis Memphis en 2013 avec Marc Gasol, Mike Conley et Tony Allen à compter trois de ses joueurs sur les dix meilleurs défenseurs de l'exercice retenus.