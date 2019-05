NBA : Gobert dans la All-NBA Third Team !

En attendant de savoir s'il conserve son titre de défenseur de l’année, Rudy Gobert est nommé dans les All-NBA Teams de la saison, en figurant dans la 3e équipe. Le pivot français du Jazz est honoré pour la 2e fois de sa carrière, après avoir été dans la deuxième équipe en 2017.

La All-NBA First Team est emmenée par Giannis Antetokounmpo et James Harden, ainsi que par Stephen Curry, Paul George et Nikola Jokic. Joel Embiid, Kevin Durant, Damian Lillard, Kawhi Leonard et Kyrie Irving composent la Second Team.

Dans la Third Team, outre Rudy Gobert, on retrouve Russell Westbrook, Blake Griffin, LeBron James et Kemba Walker. C’est la première fois depuis 2007 que "King James" ne figure pas dans la All-NBA First Team !