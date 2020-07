NBA : Gobert cartonne, Fournier maladroit mais altruiste

📹| @rudygobert27 in 22 minutes:

Lundi 27 Juillet 2020

Timing parfait pour Rudy Gobert. A deux jours pour la saison de NBA d'enfin reprendre ses droits après une si longue interruption, le pivot français a démontré lundi soir lors du dernier scrimmage pour son équipe qu'il était prêt à reprendre la compétition officielle. Avec Mike Conley, auteur de 18 points (7 sur 11 aux tirs, dont 4 sur 6 à trois points), « Gobzilla » a été le grand artisan de cet ultime succès parfait pour la confiance et le moral des troupes d'Utah, face à Brooklyn (112-107) dans la bulle d'Orlando. Resté un peu plus de 22 minutes sur le parquet, Gobert a agrémenté sa très belle prestation de 7 rebonds, 1 passe et 1 contre, tandis que l'habituel meilleur marqueur du Jazz Donovan Mitchell s'est contenté lundi de 14 points, 4 rebonds et 4 passes, mais avec un sans faute sur les tirs de loin néanmoins (3 sur 3, et 5 sur 7 aux shoots au total). En face, du côté des Nets, Jarrett Allen, auteur d'un double-double de toute beauté (19 points à 9 sur 12 aux tirs-10 rebonds), et surtout Caris LeVert (23 points, 3 rebonds, 6 passes) ont tout donné pour tenter eux aussi de terminer le scrimmage sur une bonne note, mais cela n'a pas suffi, comme n'ont pas non plus été suffisants les efforts de Timothé Luwawu-Cabarrot, certes pas dans un grand soir au niveau de l'adresse (3 points seulement à 1 sur 5 aux tirs) alors qu'il a eu droit à 24 minutes de jeu.Pas encore réglé lui non plus, Evan Fournier, autre Frenchy de sortie lundi, n'a pas fait beaucoup mieux que son compatriote (4 points), la faute là aussi à une adresse catastrophique (1 sur 5 aux tirs et 1 sur 4 derrière la ligne, exactement comme Luwawu-Cabarrot). Toutefois à la différence du Cannois, « Fourmizz » a donné le change en se montrant très précieux collectivement, notamment à la passe (7). Auteur également de 3 interceptions, le nouveau leader des Bleus a ainsi contribué à sa façon au succès du Magic (114-110), devant le Denver de Jamal Murray (23 points, 8 sur 12 aux tirs, 3 sur 6 à trois points) et Nikola Jokic, habituellement très productif, mais qui a rendu une copie blanche lundi contre Orlando (0 point) à l'exception de ses 6 rebonds et 5 passes du match. Orlando s'est, quant à lui, essentiellement reposé sur Gary Clark (17 points, 4 sur 8 aux tirs), James Ennis (15 points), Terrence Ross (15 points également) ou encore DJ Augustin (13 points). Comme Fournier, Nikola Vucevic a, lui, eu beaucoup de mal à régler la mire (4 sur 13 aux tirs, pour seulement 10 points au final).De ce côté-là, Giannis Antetokounmpo est déjà très en forme. Lundi soir, face à New Orleans, la superstar Grecque des Bucks a encore affolé les compteurs, avec 30 points (8 sur 15 aux tirs, 2 sur 3 à trois points) en... 23 minutes passées sur le parquet. Le capitaine de la Team Giannis au All Star Game depuis deux ans a également pris 8 rebonds et signé 3 passes. A 48 heures de la reprise, le leader de la Ligue s'est pourtant incliné très lourdement (124-103) face aux Pelicans et à un JJ Redick très inspiré (20 points, 5 sur 10 aux tirs, 4 sur 7 à trois points). Une performance d'autant plus probante des hommes de la Nouvelle-Orléans que leur joueur vedette Zion Williamson fait toujours cruellement défaut en Floride.- Washington Wizards : 123-116Los Angeles Clippers -: 102-106Brooklyn Nets -: 107-112>>> Stats de Timothé Luwawu-Cabarrot (BRO) : 24 minutes, 3 points (1 sur 5 aux tirs, dont 1 sur 4 à trois points), 2 rebonds, 3 passes, 1 interception, 3 ballons perdus, 6 fautes>>> Stats de Rudy Gobert (UTA) : 22 minutes, 20 points (6 sur 8 aux tirs), 7 rebonds, 1 passe, 1 contre, 3 ballons perdus, 1 fauteDenver Nuggets -: 110-114>>> Stats d'Evan Fournier (ORL) : 25 minutes, 4 points (1 sur 5 aux tirs, dont 1 sur 4 à trois points), 2 rebonds, 7 passes, 3 interceptions, 1 ballon perdu, 1 fauteMilwaukee Bucks -: 103-124