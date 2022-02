NBA : Gobert ambitieux avec Utah

Rudy Gobert va à nouveau tutoyer les étoiles. Pour la troisième année de suite, le pivot du Jazz a été sélectionné par les entraîneurs afin de participer au All-Star Game ce dimanche à Cleveland. En amont de l’événement, l’ancien joueur de Cholet s’est longuement confié sur sa saison, quelques mois après la médaille d’argent remportée avec les Bleus lors des Jeux Olympiques d’été de Tokyo. Toutefois, interrogé par le quotidien L’Equipe sur sa saison sur le plan individuel, Rudy Gobert recentre le débat sur l’importance du collectif. « Pour moi, l'individuel est très lié au collectif, confie l’international français. Mais si tu regardes les chiffres, oui, je sens que je continue de progresser, année après année. » S’il admet qu’il « ne considère pas vraiment les chiffres et les statistiques », le pivot de 29 ans reconnaît qu’« être meilleur rebondeur, ça veut dire quelque chose », ajoutant que « c'est surtout que mon équipe a besoin que je le fasse ». A la question de savoir s’il ferait du titre de meilleur rebondeur un objectif en amont de la saison, Rudy Gobert assure penser « plutôt à gagner ».

Gobert : « On veut monter en puissance »

Et, après avoir été éliminé en demi-finales de Conférence la saison passée, l’international tricolore entend bien voir sa formation arrivée lancée dans les meilleures conditions pour les play-offs, malgré certaines absences. « C'est clairement notre objectif. On veut monter en puissance, et quand les playoffs arrivent, être à notre meilleur niveau, assure le natif de Saint-Quentin. On a perdu Joe Ingles, mais j'ai confiance en notre groupe, on a le talent nécessaire pour y arriver. » Pour cela, Rudy Gobert assure avoir dans l’Utah « un groupe expérimenté, avec du talent, notamment beaucoup de mecs qui peuvent scorer » mais également « une très bonne défense ». Par rapport à l’équipe qui a chuté face aux Clippers la saison passée, le Tricolore assure avoir « l'impression que l'on arrive avec plus d’armes » tout en ajoutant que son équipe « doit continuer d’apprendre » pour exister dans les moments les plus importants de la saison. « On sent que l'on a utilisé ces périodes difficiles pour cela, ajoute Rudy Gobert. On a plus d'expérience, donc tout est possible. » Quatrièmes à l’Est, le Jazz devra toutefois serrer le jeu pour aller le plus loin possible en play-offs.