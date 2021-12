NBA : Ginobili en route pour le Hall of Fame

Billups, Hardaway ou Hammon intronisés également ?

Retraité depuis 2018, Manu Ginobili est désormais éligible au Hall of Fame du basket, et sans aucune surprise, l’ancien basketteur argentin de 44 ans fait partie des candidats pour cette prestigieuse reconnaissance. La liste des candidats éligibles au Hall of Fame a été dévoilée ce mercredi, et le nom des finalistes sera dévoilé lors du All-Star week-end de NBA en février prochain à Cleveland. Manu Ginobili est assurément le joueur le plus connu de la liste.Aux côtés de Tim Duncan et Tony Parker, il a formé un trio de légende chez les Spurs. Duncan est d’ailleurs entré au Hall of Fame en 2021 et nul doute que le meneur français devrait suivre, lui qui sera éligible à partir de 2022. Ginobili a également remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004 avec l'Argentine et la médaille de bronze à Pékin en 2008.Parmi les autres candidats, on retrouve l’actuel coach de Portland et champion 2004 avec Detroit Chauncey Billups, mais aussi le plus petit joueur de l’histoire de la NBA Muggsy Bogues (1,60m), le champion 2010 avec Dallas Shawn Marion, le champion olympique 2000 Tim Hardaway, le coach aux plus de 1000 victoires George Karl, ou la première femme à avoir coaché un match NBA (avec San Antonio suite à l’expulsion de Gregg Popovich) Becky Hammon. Lors de la dernière cuvée du Hall of Fame,