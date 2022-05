NBA - Giannis, Jokic et Doncic dans l'équipe-type de la saison

A ces trois Européens, s'ajoutent deux Américains : l'arrière Devin Booker (Phoenix) et l'ailier de Boston Jayson Tatum. Si les 100 votants ont plébiscité Antetokounmpo, pour la 4e année d'affilée, Jokic et Doncic ont eux été sélectionnés par 88 journalistes pour figurer dans ce cinq majeur. Joel Embiid (Philadelphie), Ja Morant (Memphis), Kevin Durant (Brooklyn), Stephen Curry (Golden State) et DeMar DeRozan (Chicago), figurent eux dans la 2e meilleure équipe de la saison.