NBA : Giannis, bientôt l'arme fatale ?

C’était l’un des rares aspects qui manquait encore à son jeu. Mais depuis quelques matches, Giannis Antetokounmpo est tout simplement le meilleur joueur des Bucks dans cet exercice : le tir à 3 points. "Je pense qu’il est de plus en plus à l’aise à 3 points. Il a beaucoup la balle dans les mains, et tire en sortie de dribble. Il prend ce que la défense lui donne. Et il continue à beaucoup attaquer. On veut qu’il continue à grandir, et à se sentir de mieux en mieux", confie son entraîneur Mike Budenholzer au Milwaukee Journal Sentinel.

Une réussite en forte hausse

Depuis le début de saison, le « Greek Freak » a déjà pris 56 tirs longue distance en 12 matches, pour 18 réussis (un peu plus de 32% de réussite). A titre de comparaison, il avait tiré 203 fois à 3 points lors du dernier exercice en 72 rencontres disputées, convertissant 25,6% de ses tentatives (52 inscrits). Mais avant d'affronter les Bulls lundi, il tournait à 44.4% de réussite sur les cinq dernières rencontres de la franchise du Wisconsin. De quoi rendre le MVP de la saison 2018-2019 totalement inarrêtable. Ce qu’il était déjà sur chaque pénétration, ou presque.

Pas encore 25 ans

"Chaque année, il revient avec quelque chose de différent. Que ce soit cette saison ou la prochaine, vous allez le voir avec un tir à 3 points, annonçait, prophétique, Jon Horst, le manager général des Bucks, sur ESPN en octobre 2018. Et je pense que ça effraie beaucoup le reste de la NBA." Et il y a effectivement de quoi ! Car le natif d’Athènes a beau avoir entamé, déjà, sa septième saison dans la ligue, il ne fêtera son 25e anniversaire que début décembre. Autant dire que ce grand travailleur, qui passe énormément de temps à se perfectionner dans les différents domaines du jeu mais aussi en salle de musculation, possède encore une certaine marge de progression. La NBA peut effectivement trembler…