NBA : Giannis Antetokounmpo toujours incertain pour le match 1

A quelques heures du coup d'envoi des finales NBA entre Milwaukee et Phoenix, les Bucks ne savent toujours pas s'ils pourront compter sur la présence de leur joueur vedette Giannis Antetokounmpo (26 ans, 2,11 m). Blessée au genou gauche lors du match 4 de la finale de la Conférence Est qui avait vu Atlanta écraser le futur qualifié et revenir ainsi à deux victoires partout (victoire 4-2 à l'arrivée de Milwaukee), la superstar de la franchise du Wisconsin est toujours incertaine alors que se profile ce match 1 face aux Suns, mardi soir sur le parquet du dauphin d'Utah et de Rudy Gobert en saison régulière à l'Ouest.

Sauf changement d'ici là, la décision d'aligner ou pas le Grec lors de cette première rencontre sera prise au tout dernier moment. Le coach des Bucks Mike Budenholzer a confirmé lundi devant la presse qu'il ne pourrait probablement pas se prononcer plus tôt, et ce en dépit de l'amélioration de l'état du genou gauche d'Antetokounmpo.

Portis ou Connaughton en balance en cas de nouveau forfait d'Antetokounmpo

« Il a eu une bonne journée, il fait de bons progrès », a expliqué l'entraîneur du "Greek Freak", qui n'a pas souhaité en dire davantage mais semblait presque considérer déjà comme un miracle avant l'heure une éventuelle participation de son leader à ce match 1 des finales. « Je n'ai aucune attente de toute façon », a ainsi conclu l'intéressé sans se faire réellement d'illusion, à l'entendre, avant d'inviter les journalistes à changer de sujet. Les représentants des médias présents ont alors pu évoquer le nom du remplaçant du double MVP (2019 et 2020) et meilleur défenseur de la ligue la saison dernière.

Comme il l'a fait depuis que le Grec s'est blessé, Budenholzer peut très bien continuer de faire confiance à Bobby Portis dans le cinq majeur. Mais il dispose également d'un autre choix, avec la possibilité de basculer l'habituel arrière Pat Connaughton, capable également d'évoluer au poste d'ailier, dans le rôle généralement occupé par Antetokounmpo. Si ce dernier venait de nouveau à déclarer forfait, les Bucks devront surtout compter sur leur autre locomotive Khris Middleton, éblouissant lors de ses deux dernières sorties.