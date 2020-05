Né en Grèce de parents nigérians, Giannis Antetokounmpo a quatre frères, dont deux qui évoluent aussi en NBA, dans des rôles mineurs. Et le petit dernier pourrait bientôt les y rejoindre... Francis, l’aîné de la fratrie, né en 1988 au Nigeria, a joué au basket mais surtout au football, alors que tous les autres sont basketteurs. Thanasis (né en 1992), également plus âgé que Giannis (1994), a rejoint l’été dernier le MVP en titre de la ligue chez les Bucks. L’ailier, qui est également international grec, évoluait depuis 2017 au Panathinaikos, après avoir découvert la NBA en 2016 avec les Knicks, qui l’avaient drafté deux ans plus tôt (51e choix). Même s’il avait surtout joué en D-League. Cette saison à Milwaukee, il a pris part à 18 rencontres, et tourné à 2.5 points et 1.1 rebonds en un peu plus de 5 minutes de moyenne par match.

Kostas avec LeBron James



Le troisième frère Antetokounmpo à jouer en NBA se prénomme Kostas (né en 1997). Passé par l’université de Dayton, il a été choisi en 60e et dernière position de la draft 2018 par les Sixers, avant d’être envoyé aux Mavericks. Comme Thanasis, il a fait des allers-retours avec la franchise affiliée des Texans en G-League (le nouveau nom de la D-League depuis 2017 pour des raisons de sponsoring), et a rejoint les Lakers de LeBron James lors de la dernière intersaison. Il a joué 3 matches, contre 2 l’an dernier, et dû se contenter de poignées de secondes. Mais il a plus l’occasion de se montrer en G-League avec les South Bay Lakers (14.1 points et 7.8 rebonds de moyenne).



Giannis : "Alex peut devenir meilleur que moi"



Arrivé en 2013 aux Etats-Unis avec Kostas et Giannis, quand ce dernier a été drafté par les Bucks (en 15e position), Alex Antetokounmpo est le cadet de la fratrie Antetokounmpo. Né en 2001, il a fréquenté, comme Kostas, le lycée Dominican, dans la banlieue de Milwaukee. Où il tournait cette saison à 20 points et 7.3 rebonds de moyenne. Mais il n’ira pas à la fac. "Je veux devenir professionnel le plus rapidement possible, a-t-il confié récemment, rapporte l’AFP. Je suis né en Europe, et j’y ai grandi. Je connais le basket européen et la meilleure chose à faire pour moi serait de signer un contrat avec un club européen. Je devrai m’entraîner et affronter des hommes, avec une forte concurrence et de la pression." Pour son illustre frère, il a en tout cas beaucoup d'avenir. "Je pense vraiment qu'Alex peut devenir meilleur que moi. Il est toujours motivé et c'est ce qu'il veut vraiment. C'est ce qui le rend spécial. Il n'est jamais satisfait", a confié Giannis Antetokounmpo à Bleacher Report.