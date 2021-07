NBA : Giannis Antetokounmpo, déjà une place au panthéon ?

Giannis Antetokounmpo est sur le toit du monde. Après une très belle saison régulière, le Grec a remis ça en playoffs pour terminer sur un nouveau récital lors des Finales NBA, lors de la victoire de Milwaukee contre les Phoenix Suns (4-2). Auteur de 50 points (à 16 sur 25 aux tirs et 17 sur 19 aux lancers francs), 14 rebonds et 5 contres lors du match 6 au Fiserv Forum, le numéro 34 des Bucks a mis tout le monde d'accord. En offrant le titre à la franchise qui l'a drafté, le « Greek Freak » a écrit encore un peu plus sa légende. A seulement 26 ans, le natif d'Athènes a d'ores et déjà une place sur le mont Olympe avec les autres dieux grecs.

Un palmarès digne des plus grands Alors qu'il s'est mis au basket en 2008, Antetokounmpo est désormais une figure de son sport, lui qui vendait des montres et des CD dans les rues de la capitale grecque quand il était jeune. Avec ce titre remporté avec la franchise du Wisconsin et le trophée de MVP des Finales, l'ailier fort dispose d'un magnifique palmarès, lui qui est également double MVP de la saison régulière (2019 et 2020), Défenseur de l'année (2020) et qui a également été MIP (meilleure progression) en 2017 et MVP du All-Star Game en 2021. D'ailleurs, seuls trois joueurs ont déjà gagné les titres de MVP, MVP des Finales et DPOY : Michael Jordan, Hakeem Olajuwon et donc désormais lui...

« Vous devez croire en vos rêves » « Si je ne remonte plus jamais sur ce podium avec ces trophées, ça me va. Je me sens extrêmement chanceux. Ce que j’espère surtout, c’est que cela montre au monde entier que vous devez avoir espoir. Vous devez croire en vos rêves. (...) C’est mon côté entêté. C’est facile d’aller jouer ailleurs avec d’autres joueurs. J’aurais pu rejoindre une "superteam", faire ma part du boulot et remporter un titre. Mais ça là, c’est la manière difficile d’y arriver. C’est la manière d’y arriver. Et on l’a fait », pouvait exulter Antetokounmpo, à l'issue de la victoire des Bucks, synonyme de titre NBA.