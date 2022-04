NBA : Frank Vogel va prendre la porte aux Lakers

Frank Vogel, en poste depuis 2019 après avoir entraîné Indiana (2011-16) et Orlando (2016-18), est sous contrat avec les Lakers jusqu'en 2022-23. Selon le journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, toujours très bien informé, citant des sources internes à la franchise californienne, le départ de Vogel sera officialisé lundi. Vogel, dès son arrivée, avait conduit les Lakers au titre NBA en 2020, le 17e de leur histoire et le premier depuis 2010, mais LeBron James et ses coéquipiers ont ensuite enchaîné deux saisons très décevantes: élimination au 1er tour des play-offs en 2020-21, 11e place de la saison régulière 2021-22.

Interrogé à l'issue du succès 146-141 en prolongation de son équipe à Denver lors du dernier match de la saison régulière, Vogel, 46 ans, a assuré que cette décision ne lui avait pas été notifiée: "On ne m'a strictement rien dit et je vais savourer notre victoire de ce soir (...) On verra demain (lundi) ce qui se passera", a-t-il balayé. Les Lakers ont concédé cette saison 49 défaites pour 33 victoires, avec 18 revers lors des 24 derniers matches malgré la présence dans l'effectif de "King James", Anthony Davis et Russell Westbrook, arrivé en juillet dernier en provenance de Washington.

Mais ce "Big 3" n'a pas été épargné par les blessures et a rarement été aligné ensemble (21 matches). Autre point faible des Lakers 2021-22, leur défense, l'une des moins efficaces de NBA, avec 115,1 points concédés par match. Selon ESPN, la direction des Lakers n'a pour l'instant pas identifié de successeur possible à Vogel.