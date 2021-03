NBA - Frank Vogel : « LeBron James est le meilleur joueur de l'histoire »

La saison régulière de NBA ne se termine que dans deux mois, mais les débats autour de l'élection du MVP sont déjà nombreux. Après la performance de LeBron James face aux Charlotte Hornets dans la nuit de jeudi à vendredi (37 points, 8 rebonds, 6 passes décisives), la place du King dans l'histoire de la NBA a agité la conférence de presse des Los Angeles Lakers. A 36 ans, le joueur qui a été sélectionné 17 fois au All-Star Game domine toujours autant la Ligue mais il n'a été élu MVP qu'à quatre reprises. Un scandale selon Kyle Kuzma. « Le trophée de MVP est très politique. LeBron aurait dû l'avoir gagné au moins huit ou dix fois. Tout le monde le sait », a affirmé l'ailier. De son côté, le principal intéressé a aussi été interrogé sur le sujet.

Et une chose est sûre, le natif d'Akron pense qu'il n'y a pas qu'en 2009, 2010, 2012 et 2013 qu'il méritait cette récompense individuelle. « Je pense que je l'ai mérité plus que quatre fois, mais je ne m’apitoie pas sur mon sort. A chaque fois, j'ai voulu revenir et jouer comme un MVP pour m'inviter dans les débats la saison suivante. Je crois qu'il y a nombreux grands joueurs qui pensent qu'ils auraient mérité plus de récompenses individuelles. » Malgré tous ses accomplissements dans la Ligue et notamment ses quatre bagues, LeBron James perçoit toujours le trophée de MVP comme quelque chose d'unique. « Je ne vais pas m'asseoir ici et vous dire que ce trophée ne représente rien. Avoir eu la possibilité de le remporter a toujours été quelque chose de spécial », a affirmé le joueur des Lakers.



« LeBron est le meilleur joueur de la Ligue depuis sa deuxième ou troisième saison en NBA »



Cela tombe bien car son entraîneur pense qu'il le mérite encore cette saison. « Il joue à un niveau super élevé. Il domine le jeu. C'est le MVP de la Ligue selon moi. Il a l'état d'esprit, il aide l'équipe et gagne des matchs de manières tellement différentes. En défense il donne de la voix, il a la capacité de faire des triples doubles ou de scorer 30-40 points chaque nuit. Il fait vraiment tout pour nous », a déclaré Frank Vogel à la presse.

Pour le coach des Lakers, si LeBron James n'a pas été élu meilleur joueur de la saison depuis presque une décennie, c'est tout simplement une faute. « C'est une erreur des votants. D'autres joueurs ont mérité ce titre mais LeBron est le meilleur joueur de la Ligue et c'est le cas depuis sa deuxième ou troisième saison en NBA. C'est vraiment injuste et il mérite ce trophée cette saison. Il est le meilleur joueur de l'histoire. C'est aussi simple que ça. Je le dis mais beaucoup de gens le pensent. Il le prouve encore actuellement. Jouer aussi longtemps dans un jeu qui a autant évolué et rester aussi dominant, c'est remarquable. » Plus que le débat autour de l'identité du MVP de la saison 2020-2021, c'est la place de LeBron James dans l'histoire de la NBA qui anime une fois de plus les discussions.