NBA - Fournier : « Si ça doit se terminer, ça se terminera, mais... »

Boston, New York et Dallas sur le coup...

Toujours aussi précieux pour le Magic, Evan Fournier a encore démontré combien son équipe ne pouvait pas se passer de lui en signant un énième coup d'éclat, qui a permis à Orlando de s'offrir Phoenix (112-111) dans le money time, mercredi soir alors que le Français et les siens restaient sur deux défaites. Malheureusement, pour le Magic,Un départ qui n'aurait rien d'anecdotique pour celui qui défend les couleurs du Magic depuis sept ans, mais qui se profile néanmoins un peu plus à chaque jour qui passe, d'autant que les équipes susceptibles de récupérer l'ailier de 28 ans semblent de plus en plus nombreuses, et prestigieuses.sur le dossier du Francilien médaillé de bronze avec les Bleus lors du dernier Championnat du Monde. Fournier, qui ne cache pas qu'il lui serait très compliqué, notamment émotionnellement, de quitter le Magic lors de la prochaine fenêtre du Mercato, n'a pas nié pour autant mercredi soir la possibilité que cela soit le cas.Arrivé en 2014 à Orlando après deux ans à Denver, qui l'avait drafté en 20eme position en 2012, le nouveau leader de l'équipe de France a tout connu en Floride, y compris sur le plan personnel, conscient qu'il n'est plus le même. « J’ai eu un fils ici, je me suis marié et cela signifie énormément. C’est un peu compliqué de mettre des mots là-dessus. J’avais seulement 22 ans lorsque j’ai été transféré ici. Je suis un homme complétement différent, un joueur complétement différent. » Un joueur qui pourrait néanmoins faire ses valises d'ici à la fin du mois (le marché ouvre lundi). Le Magic y perdrait beaucoup.