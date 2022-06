NBA - Finales - Steve Kerr l'habitué, Ime Udoka le rookie et l'ombre du mentor Popovich

A la veille du match N.3, les deux équipes sont à égalité une victoire partout. A la première décrochée de façon inattendue par les Celtics, qui ont effacé 15 points de retard pour tout écraser dans le quatrième quart-temps (120-108), les Warriors ont répondu de façon autoritaire, avec une défense acharnée, pour s'adjuger la deuxième (107-88) sur leur parquet du Chase Center à San Francisco. "L'expérience compte, elle vous permet de vraiment comprendre les hauts et les bas d'une série de play-offs. C'est vraiment important de tourner la page, dans un sens comme dans l'autre", avait dit Kerr entre les deux rencontres. Une expérience qui se traduit pour le coach de Golden State par une sixième finale en huit ans, après en avoir remporté cinq en tant que joueur. Trois dans le sillage de Michael Jordan et sous les ordres de Phil Jackson avec les Chicago Bulls (1996, 1997, 1998), deux autres sous la férule de Popovich (1999, 2003) avec San Antonio.

"Facile à voir"

"Il y a certains gars dont vous savez qu'ils ont un sens intuitif du jeu. Ce sont aussi des leaders naturels et de bonnes personnes. Ils communiquent bien, ont une grande éthique de travail et une intelligence supérieure. Il avait tout cela. C'était assez facile à voir", avait réagi "Pop" quand Kerr fut nommé à la tête des Warriors en 2014. Depuis, les deux n'ont cessé de se croiser d'un banc à l'autre et se sont assis aussi sur le même, puisque Kerr a été l'adjoint de Popovich lors du Mondial-2019 en Chine (élimination en quart de finale par la France) et pour la campagne victorieuse aux JO de Toyko l'an passé.

"Avec +Pop+, j'ai compris beaucoup de choses sur le jeu et la culture basket. Une grande partie de ce que nous faisons à Golden State provient de ce que j'ai appris de lui", reconnaît volontiers le coach des Warriors, âgé de 56 ans. L'équipe qu'il a façonnée, autour du trio Stephen Curry/Klay Thompson/Draymond Green, ensuite renforcé par Kevin Durant, avec trois titres à la clé (2015, 2017, 2018), applique peu ou prou les mêmes préceptes que celle des Spurs de son glorieux aîné (73 ans), champions à cinq reprises (1999, 2003, 2005, 2007, 2014), en s'appuyant notamment sur une grosse défense et un jeu collectif très abouti.

Philosophie commune

Au vu de sa première saison à la tête des Celtics, Ime Udoka, qui fut joueur (2007-2009, 2010-2011) puis adjoint (2012-2019, champion en 2014) de Popovich, prône la même philosophie. "Passer sept ans à ses côtés sur le banc a contribué à jeter les bases de l'entraineur de basket que j'aspire à être", déclarait, en début de saison, celui qui peut devenir le 10e coach à être champion dès son année de rookie, comme... Kerr en 2015. Le technicien d'origine nigériane, 44 ans, qui a été aussi adjoint à Philadelphie puis Brooklyn, avant de se voir donner sa chance par Boston, a su créer un électrochoc à mi-saison auprès de ses joueurs, quand la machine verte tournait à vide. Hors-course pour les play-offs, à la 11e place avec un bilan négatif, son équipe a opéré une spectaculaire remontée pour finir 2e à l'Est, avant d'éliminer coup sur coup les Nets de Kevin Durant, les Bucks champions en titre de Giannis Antetokounmpo, puis le Heat de Jimmy Butler.

"Il dégage une confiance et une assurance telles que les gens gravitent tout simplement vers lui", disait de lui Popovich en 2015. "Il est comme un professeur, dans le bon sens du terme, parce qu'il est à l'aise avec lui-même, qu'il connaît son sujet, et ça, les joueurs le sentent." Au-delà du basket, enfin, Udoka et Kerr, sont les premiers à s'élever contre les maux récurrents de la société américaine, notamment le racisme et l'usage incontrôlé des armes à feu. Sur ce terrain, Popovich est aussi incontournable, depuis longtemps.