NBA - Finale : Milwaukee bat de nouveau Phoenix et se rapproche du titre

Les Bucks de Milwaukee ne sont plus qu'à une petite marche d'un immense bonheur. Dans la nuit de samedi à dimanche, dans le cadre des finales des play-offs de NBA, la franchise basée dans l'État du Wisconsin aux Etats-Unis a enregistré une troisième victoire consécutive, contre les Suns de Phoenix (119-123), pour mener désormais 3-2 dans cette série, après avoir bel et bien été menés 2-0. Dans ce match 5, la première période a globalement à l'avantage des locaux, qui ont même pris jusqu'à 16 points d'avance (32-16, 37-21), dans un premier quart-temps presque à sens unique. Mais la capacité de réaction des visiteurs a ensuite fait la différence. Les Bucks ont pris leur temps, mais ont fini par repasser devant, au niveau du tableau d'affichage, et ce dès le deuxième quart-temps, avant de rentrer au vestiaire, avec une courte mais non moins précieuse avance au score (61-64, +3).

Le gros match de Booker n'a pas suffi



Par la suite, les Suns n'ont plus jamais réussi à repasser devant, avec un écart qui est même monté jusqu'à +14 (94-108), dans le quatrième et dernier quart-temps. En fin de rencontre, Phoenix est bien parvenu à revenir à -1 (119-120), grâce à Chris Paul, mais cela n'a donc finalement pas été suivi d'effet, malgré le nouveau très bon match de Devin Booker, qui termine meilleur marqueur de sa franchise mais également meilleur marqueur de cette rencontre, avec des statistiques personnelles de 40 points, 4 rebonds et 3 passes décisives. En face, Giannis Antetokounmpo n'était pas en reste, lui qui finit également meilleur marqueur de sa franchise, avec des statistiques personnelles de 32 points, 9 rebonds et 6 passes décisives. Ce mardi, à domicile qui plus est, Milwaukee a ainsi déjà l'occasion de mettre un point final à cette série et écrire son histoire. Après s'être qualifiés, pour la première fois depuis 1974, pour des finales de play-offs NBA, les Bucks n'ont jamais été aussi proches de remporter le deuxième titre de leur histoire, 50 ans après leur premier décroché en 1971.



BASKET – NBA / PLAY-OFFS 2021



Finales



PHOENIX SUNS (2) - MILWAUKEE BUCKS (3) : 2-3

Match 1 - Phoenix Suns - Milwaukee Bucks : 118-105

Match 2 - Phoenix Suns - Milwaukee Bucks : 118-108

Match 3 - Milwaukee Bucks - Phoenix Suns : 120-100

Match 4 : Milwaukee Bucks - Phoenix Suns : 109-103

Match 5 - Phoenix Suns - Milwaukee Bucks : 119-123

Match 6, le 20 juillet : Milwaukee Bucks - Phoenix Suns

Match 7 (si nécessaire), le 22 juillet : Phoenix Suns - Milwaukee Bucks