NBA : Fin de saison pour Wall, Cousins reste aux Clippers

Après 40 matchs sous le maillot des Houston Rockets, la saison de John Wall est terminée ! Le meneur de 30 ans souffre d’une blessure aux adducteurs droits, selon une IRM passée lundi, et il ne pourra pas jouer les onze derniers matchs de la franchise texane. Après deux ans sans jouer en raison d’une blessure au talon puis une rupture du tendon d’Achille lorsqu’il jouait sous le maillot de Washington, le natif de Caroline du Nord est donc de nouveau arrêté en raison d’une blessure, même si elle est moins grave que les précédentes. Sa première saison à Houston, où il est arrivé en décembre en échange de Russell Westbrook,John Wall est sous contrat avec Houston pour encore deux saisons, et 91 millions de dollars.Du côté des Los Angeles Clippers, on a appris lundi soir la prolongation du contrat de DeMarcus Cousins jusqu’à la fin de la saison. Le pivot de 30 ans avait signé deux contrats de dix jours, le maximum autorisé, et la franchise californienne a été convaincue et a donc décidé de le conserver. Depuis son arrivée, l’ancien joueur de Sacramento, New Orleans, Golden State et Houston a disputé 8 matchs, pour une moyenne de 6,3 points, 4,5 rebonds et 1,3 passes en 12 minutes.(défaite en finale contre Toronto), pour 8 matchs joués et 7,6 points de moyenne.