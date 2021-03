NBA : Evan Fournier va débuter avec Boston

Ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs vont finalement intervenir plus tôt que prévu. En effet, c'est dans la nuit de lundi à mardi que Evan Fournier, tout juste arrivé du côté des Boston Celtics, va pouvoir jouer ses premières minutes avec sa nouvelle franchise. Une rencontre prévue à domicile, contre les New Orleans Pelicans de Zion Williamson, à 1h30 heure française. Pourtant, le Français était encore tout récemment à l'isolement, en raison des restrictions sanitaires actuellement en vigueur en raison de la pandémie de coronavirus. Un isolement qui aura donc duré moins longtemps que prévu. Cette annonce de sa disponibilité a été effectuée par les Boston Celtics eux-mêmes. Dans un premier tweet publié pour faire le point sur les joueurs disponibles au sein de son effectif, la franchise n'émettait alors pas d'avis tranché quant au cas du Tricolore. Finalement, moins d'une petite heure plus tard, la bonne nouvelle pour le principal intéressé est donc tombée : il est bel et bien disponible.

Fournier titularisé d'entrée ?

En l'absence de Jaylen Brown, actuellement blessé à une hanche et donc forfait, Evan Fournier pourrait bien débuter cette rencontre en tant que titulaire. C'est en tout cas ce que semble laissé entendre Brad Stevens, le coach des Celtics, dans des propos partagés par le site internet Basket USA : « On va l'envoyer et lui demander d'apprendre sur le tas. Il a 28 ans. Il joue dans la Ligue depuis un moment. Il va regarder nos systèmes, tout comme Mo (Wagner) et Luke (Kornet). Ils seront capables d'assimiler beaucoup de choses assez rapidement. Lorsqu'ils seront en jeu, on essaiera de garder des systèmes de base, qu'on étoffera au fil du temps. » A noter que cette rencontre entre les Boston Celtics et les New Orleans Pelicans sera la première rencontre des locaux avec du public cette saison.