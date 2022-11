NBA : Evan Fournier écarté par les Knicks

Irréguliers, les Knicks patinent depuis un mois et le début de la saison régulière. Face à ce constat, Tom Thibodeau explore plusieurs options, tente des combinaisons différentes afin de trouver le bon équilibre à New York. Evan Fournier peut en témoigner. Titulaire dans un premier temps, pour commencer l'exercice 2022/2023, il a ensuite vu son statut évoluer. L'arrière est en effet devenu remplaçant, en avouant d'ailleurs avoir du mal à trouver le rythme en sortant du banc. Ce qui pouvait expliquer ses maigres sorties puisqu'il tournait à seulement 2.7 points de moyenne, à 20 % de réussite au shoot en quinze minutes, depuis son changement de rôle. Il avait même terminé la rencontre contre Oklahoma City avec aucun point marqué en vingt minutes...

Face au Jazz, le coach des Knicks a fait un choix fort : il s'est passé totalement du Français, et de Quentin Grimes également. Résultat : neuf joueurs ont foulé le parquet. « On voulait voir à quoi ça pouvait ressembler », explique Tom Thibodeau. « Et ça nous a donné, je trouve, plus de rythme. Voilà pourquoi on a fait ça. »

Cette décision du coach a été confortée par la victoire de New York contre Utah. Il n'est donc clairement pas impossible que l'ancien joueur d'Orlando reste bloqué sur le banc pendant encore quelques jours, voire semaines. « C'est un peu comme si on apprenait à connaître notre équipe, à découvrir ce qui fonctionne le mieux », analyse l'entraîneur. « Les joueurs sont-ils capables d'avoir le bon rythme ? Ce sont des questions que l'on pose et c'est pour cela qu'on tente ces choses-là. »