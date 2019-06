NBA : Entre LeBron et les jeunes Lakers, il y a malaise

La première saison de LeBron James aux Los Angeles Lakers ne s'est pas passée comme prévu. La blessure pour un mois et demi de l'icône a progressivement fait chuter la franchise californienne, qui n'a pu décrocher de ticket pour les playoffs malgré le retour du quadruple MVP. Au cours de cette première expérience à L.A., James a également été indirectement impliqué dans la saga Anthony Davis qui, pour beaucoup d'observateurs, a plombé les chances de qualification des Lakers pour la post-saison.

L'agent du "King", Rich Paul, avait ainsi fait comprendre à la direction que tous les membres de l'effectif étaient sacrifiables si cela pouvait permettre de recruter "AD". Au final, les New Orleans Pelicans s'étaient braqués face au coup de pression de Davis et le trade n'avait pas eu lieu. Le malaise, en revanche, s'est bien installé depuis chez les Lakers, notamment entre LeBron et les plus jeunes.

Cette personne que tu as idolâtré ne veut pas de toi Rondo

Comme l'a expliqué Rajon Rondo, meneur de jeu des Purple and Gold lors de la saison écoulée, quelque chose s'est cassé à ce moment-là. Brandon Ingram, Lonzo Ball, Kyle Kuzma ou encore Josh Hart, qui comptent parmi les joueurs les plus prometteurs de l'équipe, se sont sentis comme trahis. "LeBron James était le joueur préféré de tous les gars de notre équipe quand ils étaient gamins. Tout le monde avait ses chaussures, son maillot. C'est un peu comme jouer avec Michael Jordan quand tu es son plus grand fan, mais cette personne que tu as idolâtré ne veut pas de toi", a-t-il expliqué chez Bleacher Report.

Rajon Rondo, qui est en fin de contrat et ne devrait pas s'éterniser à Los Angeles, particulièrement après cette sortie, a poursuivi sa réflexion en regrettant l'absence de communication dans cette affaire. "Ils avaient cette impression au fond d'eux (qu'ils étaient transférables) mais ils n'étaient pas sûrs. Ces gars n'étaient pas en âge d'avoir une conversation d'homme à homme et ils préfèrent écrire des SMS pour savoir s'il n'y a pas un problème. Ils n'ont pas su avoir de vraie discussion pour résoudre la situation." Alors que les Lakers vont tenter d'être actifs durant l'été pour adjoindre une autre star à LeBron James, possiblement Anthony Davis, il faudra surveiller les retrouvailles entre le "King" et ses camarades durant la pré-saison...