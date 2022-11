« On a eu les conversations qu’une équipe à deux victoires et dix défaites devait avoir. » En rappelant le bilan calamiteux de son équipe, 14e de la conférence Ouest, Anthony Davis fait ici référence à une séance vidéo intervenue le week-end dernier, à la veille de la réception des Nets.

Ces conversations, selon « AD » ont eu lieu « sur ce que chaque joueur peut faire de mieux, ce qu’on allait faire de mieux collectivement. Le staff, le personnel médical, tout le monde. On voulait résoudre le problème avant le match de Brooklyn. Et ça a marché pour nous. »

Un calendrier favorable

Non seulement les Lakers ont mis fin à leur série de cinq défaites de suite, face à des Nets qui n’étaient pas dans la meilleure des formes non plus, mais Anthony Davis s’est retrouvé. Parfois oublié depuis le début de saison, l’intérieur a signé l’un de ses meilleurs matchs depuis qu’il porte le maillot des Lakers avec 37 points (15/25 aux tirs) et 18 rebonds.

« Les gars ont exprimé leurs opinions. Avec quelques accrochages mais c’était dans le but d’essayer de s’améliorer. Même s’il y avait des discussions animées, c’était : ‘OK, j’entends ce que tu dis, tu entends ce que je dis. Donc quelle est la solution ? Au lieu de se confronter constamment. C’était donc un bon dialogue », qualifie l’intérieur en évoquant un temps d’échange marqué par « beaucoup d’émotions ».

Son équipe doit maintenant confirmer avec la réception des Pistons vendredi, puis des Spurs dimanche.