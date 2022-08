NBA : En hommage à Bill Russell, le numéro 6 ne sera plus attribué

A joueur exceptionnel, hommage exceptionnel. Détenteur du record de titres NBA, avec onze sacres entre 1957 et 1969 sous les couleurs des Boston Celtics, Bill Russell est décédé le 31 juillet dernier à l’âge de 88 ans. Alors que le début de la saison 2022-2023 approche, la NBA et le syndicat des joueurs (NBPA) ont trouvé un accord afin de rendre un hommage appuyé à cette légende de la ligue nord-américaine de basketball, entrée au Hall of Fame en 1975. Alors que l’ensemble des équipes porteront un écusson commémorant la carrière de Bill Russell sur leurs maillots au niveau de l’épaule droite alors qu’un logo en forme de trèfle avec le numéro 6 sera apposé sur les terrains tout au long de la saison. A cela s’ajoute une mesure inédite dans l’histoire de la NBA. En effet, dès la saison 2022-2023, l’ensemble des équipes vont retirer le numéro 6 que Bill Russell a porté pendant l’intégralité de sa carrière, entre 1956 et 1969.

The NBA and NBPA announced today that they will honor the life and legacy of 11-time NBA champion and civil rights pioneer Bill Russell by permanently retiring his uniform number, 6, throughout the league.

Silver : « La carrière transcendante de Bill sera toujours reconnue »



Toutefois, les joueurs qui portent actuellement le numéro 6 au sein de leur équipe pourront le conserver jusqu’à la fin de leur contrat. « Le succès sans précédent de Bill Russell sur le terrain et son militantisme pionnier pour les droits civiques méritent d'être honorés d'une manière unique et historique, a déclaré Adam Silver, commissaire de la NBA dans un communiqué. Retirer définitivement son numéro 6 dans toutes les équipes de la NBA garantit que la carrière transcendante de Bill sera toujours reconnue. » De son côté, la directrice générale de la NBPA a confié que le retrait du numéro 6 est « un honneur capital réservé à l'un des plus grands champions de l'histoire du basketball ». « Les actions de Bill sur et en dehors du terrain tout au long de sa vie ont contribué à façonner des générations de joueurs pour le meilleur, et pour cela, nous lui en sommes éternellement reconnaissants, a-t-elle ajouté. Nous sommes fiers de continuer à célébrer sa vie et son héritage aux côtés de la ligue. »